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В Гомеле с Советской из-за акций протеста увезли петунии

13.08.2020 15:44 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вертикальные клумбы с петуниями, которые в этом году расставили по всему центру Гомеля, увозят на МАЗах в неизвестном направлении.


Фото: Елена Бычкова

Работники «Красной гвоздики» объяснили, что увезли цветы «покормить»: «Это официально», — улыбаются женщины.

Другие сотрудники предприятия говорят нам, что из-за акций протеста здесь уже не досчитались сотен горшков — поэтому клумбы решили убрать.

— Привезем, как только все устаканится, — пообещали в «Красной гвоздике».

 
Теги: Гомель
 
 
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Вертикальные клумбы с петуниями, которые в этом году расставили по всему центру Гомеля, увозят на МАЗах в неизвестном направлении.
 
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