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В Гомеле с Советской из-за акций протеста увезли петунии
13.08.2020 15:44 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вертикальные клумбы с петуниями, которые в этом году расставили по всему центру Гомеля, увозят на МАЗах в неизвестном направлении.
Работники «Красной гвоздики» объяснили, что увезли цветы «покормить»: «Это официально», — улыбаются женщины.
Другие сотрудники предприятия говорят нам, что из-за акций протеста здесь уже не досчитались сотен горшков — поэтому клумбы решили убрать.
— Привезем, как только все устаканится, — пообещали в «Красной гвоздике».
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Вертикальные клумбы с петуниями, которые в этом году расставили по всему центру Гомеля, увозят на МАЗах в неизвестном направлении.
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