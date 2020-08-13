В Гомеле с Советской из-за акций протеста увезли петунии

Источник материала: Tut.by

Вертикальные клумбы с петуниями, которые в этом году расставили по всему центру Гомеля, увозят на МАЗах в неизвестном направлении.



Фото: Елена Бычкова

Работники «Красной гвоздики» объяснили, что увезли цветы «покормить»: «Это официально», — улыбаются женщины.

Другие сотрудники предприятия говорят нам, что из-за акций протеста здесь уже не досчитались сотен горшков — поэтому клумбы решили убрать.

— Привезем, как только все устаканится, — пообещали в «Красной гвоздике».