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К отработке ночных полетов приступили будущие летчики вертолета

14.08.2020 10:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Практические навыки  курсанты 4  курса авиационного факультета Военной академии Беларуси  совершенствуют на базе Витебского аэроклуба. За плечами будущих асов  уже 200  часов налета. Учебно-тренировочные полеты проходят с 9 вечера до 2 ночи. В небо курсанты поднимают вертолеты Ми-2. Витебский аэроклуб имени Александра Горовца уже более 20  лет является базой подготовки курсантов-авиаторов. Несколько месяцев в году  здесь проводят те, кто выбрал специальность "летчик вертолета".
 
 
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Практические навыки  курсанты 4  курса авиационного факультета Военной академии Беларуси  совершенствуют на базе Витебского аэроклуба. За плечами будущих асов ...
 
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