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«Не хочется, чтобы ставили знак равенства между учителем и фальсификатором». На акцию вышли учителя

14.08.2020 12:20 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

14 августа на площадку у филармонии в Минске вышли учителя — около 250 человек. Они звенят колокольчиками, держат перед собой учебники, плакаты «Мы супраць гвалту» и томик Короткевича. «Мы хотим, чтобы это остановилось. Мы не хотим, чтобы родителям было стыдно вести своих детей к нам школу», — все они говорят разными словами, но об одном.


Собираться у станции метро «Якуба Коласа» учителя стали заранее — они люди пунктуальные. И честные, о чем педагоги хотели сказать своей акцией солидарности.

Поддержать учителей пришли их ученики с букетами белых хризантем и роз, кандидаты в президенты Андрей Дмитриев и член объединенного штаба Мария Колесникова.

— В последние дни говорят, что учителя — пособники преступлений. Да, некоторые поступили нечестно и даже преступно, но если посчитать в процентном соотношении, то честных учителей намного больше, — говорит Наталья Вежан, учитель английского языка. — Мы вышли показать, что мы хотим гордо называться учителями, а не стесняться этого, мы хотим работать с детьми, мы их любим.

После этого Наталья показывает плакат, на котором написано «Школа — это место, где молчат, а не задают вопросы».

— Не буду называть, в чьих кабинетах это было сказано. Мы хотим, чтобы школа была местом, где образовывают и растят свободных людей.

Проспект Независимости был перекрыт, поэтому участников акции солидарности поддерживали лишь редкие авто, маршрутки, машины скорой и даже мусоровозы. Водитель инкассаторской машины скромно показал знак победы.

— Вчера первый раз увидела нашу развязку Филимонова без автозаков, — обсуждают учителя происходящее в Минске.

Недалеко от них стоит завуч Валентина одной из столичных школ, не может сдержать слез и буквально дрожит. Она учитель, победитель многих профессиональных конкурсов. Рассказывает, что директор был против ее участия в акции солидарности, но она вышла.

— Гэта боль. У мяне мама — настаўніца, педагогамі былі прадзед, хросная. Педагічны стаж маёй сям'і - 200 гадоў. З часоў Ісуса Хрыста настаўнікі ніколі не прадавалі сваіх вучняў. А мы што зрабілі? Я не магу ні спаць, ні есці ўсе гэтыя дні.


Через несколько минут подтянулись учителя гимназии номер 50, звенят колокольчиками.

В руках — плакаты «Против насилия» и учебники.

Кое-где лопают воздушные шары.

— Это на счастье! — громко говорят в цепочке.

Из маршрутки выходит компания двух женщин и мужчины. В руках — белые хризантемы, которые он тут же раздаривает учителям.

— Я сейчас включу громкую связь, если не веришь! — говорит женщина позади.

— Это Вика Астанкович. Кто помнит?

— Мы помним! — хором отзываются учителя.

— Здесь не все, те, кто смог добраться. Должны еще подъехать. Очень хочется, чтобы не ставили знак равенства между учителем и фальсификатором или преступником, — объясняет Наталья, учитель английского языка в гимназии. — Важно почувствовать себя частью прекрасного, большого целого. А мы именно так себя ощущаем. И, наконец, мы хотим заявить о своей позиции ненасилия, мира, образования, счастья.

— Нет обману! — поддерживает ее коллега.

Ученики и прохожие продолжает нести цветы. Кто-то предлагает воду и сладости. Нина Михайловна — даже деньги. Она стоит ближе к филармонии, держит в руках четыре купюры в 50 рублей, но их никто не хочет брать.

— Зачем вы пытаетесь вручить деньги? — спрашиваем.

— На праздник. Я знаю, что здесь собрались учителя и музыканты. Я люблю музыку, особенно оперную. Но никто не берет.

Тем временем количество учителей растет. За час у филармонии образовалось три цепочки учителей. Ровно в 12 часов они выдвинулись к БГПУ.

 
Теги: Минск
 
 
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14 августа на площадку у филармонии в Минске вышли учителя - около 250 человек. Они звенят колокольчиками, держат перед собой учебники, плакаты «Мы супраць гвалту» и...
 
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