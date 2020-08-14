«Повреждения мозга у отца тяжелые, он на ИВЛ». Что с брестчанином, в которого стреляли на протестах

Источник материала: Tut.by

В военном госпитале Минска врачи борются за жизнь 43-летнего Геннадия Шутова. Он получил огнестрельное ранение в голову 11 августа в районе Московской администрации Бреста во время протестов.





Родственники мужчины говорят, что общались с очевидцами, и те рассказывали, что Геннадий не дрался, не конфликтовал — просто шел. Выстрел, который он получил, был, считают люди, с которыми говорили родные, сделан с крыши здания.

Родственники двое суток не могли найти Геннадия Шутова. Выяснили, что его доставили сначала в Брестскую областную больницу, а затем вертолетом переправили в военный госпиталь в Минск. К нему в палату уже пустили старшую дочь Людмилу. Женщина очень подавлена, говорит, что у отца огнестрельная травма, «повреждения мозга тяжелые и обширные, врачи не дают никакого прогноза».

— Отцу сделали несколько операций, но пулю не вытащили. Возможно, она резиновая — и рентген ее не видит, объясняют врачи. Так что она может быть еще внутри, — рассказала TUT.BY Людмила. — Отец без сознания, на аппарате искусственной вентиляции легких.





В МВД сообщили, что в Бресте вечером 11 августа милиция стреляла в протестующих из табельного оружия на поражение . По данным милиции, есть раненый. Имели ли они ввиду Геннадия Шутова, неизвестно.

Милиция уточняет, что на поражение стреляли для защиты жизни и здоровья сотрудников от «группы агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках», когда тех не остановили предупредительные выстрелы вверх.



Брест, вечер 10 августа. Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

9−11 августа в скорую и больницы Бреста обратились около 100 человек с ушибами мягких тканей, травмами рук и ног, грудной клетки, живота. Госпитализировали 23 человека, некоторым из них потребовались операции.

Напомним, вечером после выборов и на следующий де нь в Бресте произошли массовые протесты горожан и стычки с милицией.

Вчера, 14 августа, прошел пятый день мирных протестов в Беларуси . Он оказался самым длинным, бурным (но не брутальным) и массовым.