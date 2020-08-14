ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Двоих латышей не пустили в Беларусь на основании статьи закона "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Беларуси"

14.08.2020 12:48 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Двое подозрительных латышей 27 и 45 лет привлекли внимание белорусских пограничников во время оформления пассажиров рейса  Лондон - Минск. После разбирательств их не пустили в нашу страну на основании статьи 30-го закона "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Беларуси". Один из путешественников сообщил, что приехал в Беларусь отдохнуть, но, где именно, еще не решил. А второй - по работе, однако созвониться с партнером не смог - для связи у него был записан номер латвийского оператора.

С собой у гостей была крупная сумма - 15 тысяч долларов. Кроме того, у бизнесмена была на теле татуировка с нацистской свастикой и нанесенной наверх розой ветров. Помимо этого, в телефонах мужчин  было телеграм-сообщество из 5 человек - двоих латышей и троих украинцев. Там участники группы обсуждали покупку военных касок, сумму и вид валюты, которую привезти в Беларусь. У гостя, который ехал, якобы на отдых, в телефоне нашли фото растущей конопли и изображения, где он курит самокрутки.
 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Двое подозрительных латышей 27 и 45 лет привлекли внимание белорусских пограничников во время оформления пассажиров рейса  Лондон - Минск. После разбирательств их...
 
Новости дня
Новости общества
 
«Не хочется, чтобы ставили знак равенства между учителем и фальсификатором». На акцию вышли учителя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

13.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Кировец
14.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика