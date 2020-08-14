Похолодание закончится. Погода в Витебске в выходные

Источник материала: Tut.by

В выходные будет очень хорошая погода: до +26 градусов и без дождя, прогнозирует pogoda.by.





В субботу, 15 августа, днем +21…23°С. Без осадков.

В воскресенье, 16 августа, до 26 градусов тепла. Вечером может собраться дождь.

Хороших вам выходных, друзья! Берегите себя.

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