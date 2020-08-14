|
Похолодание закончится. Погода в Витебске в выходные
14.08.2020 12:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В выходные будет очень хорошая погода: до +26 градусов и без дождя,
В субботу, 15 августа, днем +21…23°С. Без осадков.
В воскресенье, 16 августа, до 26 градусов тепла. Вечером может собраться дождь.
Хороших вам выходных, друзья! Берегите себя.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В выходные будет очень хорошая погода: до +26 градусов и без дождя.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)