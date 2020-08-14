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Луцкий: вывод из ситуации должны сделать все - и люди государственные

14.08.2020 13:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 авг - Sputnik. Министр информации Беларуси Игорь Луцкий заявил, что все стороны должны сделать выводы из того, что произошло в Беларуси посла 9 августа.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Мы сделаем вывод из этой тяжелой истории. Вывод должны сделать все, в том числе и люди государственные", - заявил Луцкий на встрече со СМИ в пятницу.

"Я всегда был на стороне журналистов, это знают в изданиях, но я сейчас на стороне закона и буду делать все, чтобы он соблюдался", - сказал министр.

При этом он выступил с осуждением насилия в отношении СМИ во время выполнения ими профессиональных обязанностей на массовых мероприятиях.

"Мы против насилия не только в отношении журналистов, но и всех граждан Республики Беларусь", - сказал Луцкий.

По данным Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ), до сих пор остаются задержанными и находятся в ИВС около 10 белорусских журналистов. Как заявила представитель МВД Ольга Чемоданова, МВД проведет тщательную проверку по каждому факту насилия в отношении журналистов в ходе массовых акций.

В минувшее воскресенье в Беларуси состоялись выборы президента. Согласно данным ЦИК, победу на выборах одержал Александр Лукашенко. В этот же день по всей стране начались акции протеста, которые проходили ежедневно. По данным на утро четверга, в ходе акций было задержано более 6,7 тысяч человек, в том числе и журналисты.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Глава Мининформа выступил с осуждением насилия в отношении СМИ во время выполнения ими профессиональных обязанностей.
 
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