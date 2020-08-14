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«Прыкра, што ставіла зневажальныя тэксты пра Ціханоўскую і Бабарыка». Журналисты уходят с госСМИ

14.08.2020 12:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня еще шесть сотрудников заявили о том, что они больше не работают в государственных СМИ. В их числе четыре журналиста сайта sb.by и писатель Владимир Степан, который писал для газеты «СБ. Беларусь сегодня», а также экономический обозреватель ОНТ Надежда Цвирко.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: TUT.BY

Четыре журналиста издательского дома «Беларусь сегодня», которые работали в новостном отделе сайта sb.by, сообщили о своем увольнении. Это Алина Янчур, Александр Костыко, Вадим Шундалов и Светлана Галузо. Ребята покинули СМИ еще в начале месяца, но публично рассказали об этом только сегодня. Информация появилась в Facebook Алины Янчур.

— Многие пишут сегодня про известных журналистов и ведущих ТВ, которые массово увольняются. Тем временем в нашем небольшом отделе, писавшем новости для сайта «СБ», с начала августа тихенько уволились четыре человека: два спецкора, литературный редактор и обозреватель. Все они честные люди с совестью, которые ушли вникуда. Талантливые и умные.

Светлана Галузо рассказала TUT.BY, что после университета она распределилась в издательский дом «Беларусь сегодня» и работала как журналистка сайта sb.by, и сейчас у нее закончился контракт.

— Я не стала яго працягваць, хаця мне прапаноўвалі. Мяне нават выклікаў да сябе Дзмітрый Жук, гендырэктар, але я не пайшла да яго. Усім тлумачыла, быццам бы не хачу працягваць працу па асабістых прычынах, але насамрэч хацелася збегчы адтуль як мага хутчэй.

Мне вельмі прыкра зараз ад таго, што я ставіла зневажальныя тэксты пра Святлану Ціханоўскую і Віктара Бабарыка. Таму больш за ўсё на свеце хачу выбачыцца перад імі і перад усімі астатнімі, каго гэтыя тэксты як-небудзь абразілі.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: allday.ru

Прекратил сотрудничество с газетой «СБ. Беларусь сегодня» писатель Владимир Степан. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

— Сёння вырашыў канчаткова спыніць сваё супрацоўніцтва з газетай «СБ», бо нашы сцежкі-дарожкі разыйшліся. За ўласныя тэксты, надрукаваныя ў газеце, мне не сорамна, але чытачоў і тых, хто мог стаць героем будучых тэкстаў і артыкулаў - шкада. З удзячнасцю буду згадваць тых супрацоўнікаў газеты, якія мне дапамагалі словам і справай.

Отметим, что вчера писатель получил Национальную литературную премию как лучший белорусский прозаик.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Новостью об увольнении в социальных сетях также поделилась экономический обозреватель ОНТ Надежда Цвирко. Она официально не работает на канале с 17 августа.

— С ОНТ меня связывает 19 лет работы. Своего рода я последний(-яя) из могикан. Ведь начинала работать с первым составом журналистов в 2002 году как экономический обозреватель, когда на канале выходили только новости. Так в этом статусе и осталась. Многие коллеги ушли или заняли более серьезные должности на ОНТ. А мне, несмотря на периодические интересные предложения, всегда нравилось работать в полях, самой снимать, брать интервью, писать сценарии, а не контролировать процесс.

Надежда поблагодарили своих коллег и написала, что «в среде чиновников и топ-менеджеров госсектора очень много умных, честных людей и эффективных специалистов».

— Я уверена, что наша экономика воспрянет духом после перемен. Нас очень много! Мы есть!

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Теги: Новости
 
 
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Сегодня еще шесть сотрудников заявили о том, что они больше не работают в государственных СМИ. В их числе четыре журналиста сайта sb.by и писатель Владимир Степан,...
 
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