Всплеск солидарности: только посмотрите, как белорусы восхищаются друг другом в соцсетях

Источник материала: Tut.by

Мы собрали вдохновляющие посты в соцсетях, которые сейчас активно пишут белорусы. После вчерашнего дня в Twitter, Instagram и Facebook появилось много светлых и дарящих надежду постов — почитайте и вы их тоже. Это то, что нужно после нескольких дней исключительно жестокости, горя и боли.

В первую очередь, конечно, атмосферу создавало обилие цветов в руках у белорусов.