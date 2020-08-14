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Всплеск солидарности: только посмотрите, как белорусы восхищаются друг другом в соцсетях
14.08.2020 12:44 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мы собрали вдохновляющие посты в соцсетях, которые сейчас активно пишут белорусы. После вчерашнего дня в Twitter, Instagram и Facebook появилось много светлых и дарящих надежду постов — почитайте и вы их тоже. Это то, что нужно после нескольких дней исключительно жестокости, горя и боли.
В первую очередь, конечно, атмосферу создавало обилие цветов в руках у белорусов.
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