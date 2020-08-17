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Возле «Пушкинской» выступают люди, которые вышли из ИВС - рассказывают жуткие истории задержаний

17.08.2020 14:44 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня днем возле станции метро «Пушкинская» у мемориала выступают люди, которые вышли из ИВС. Послушали, что они рассказывают о задержаниях.


Возле гостиницы «Орбита» собралось около 30 человек, которые рассказывают истории задержаний.

Николай рассказывает, что его задержали 11 августа за сигнал на улице, патрульные увидели в его машине бело-красно-белый флаг.

Мужчина не отрицает, что у него был не оплачен техосмотр.

— Увидев флаг, они объявили по рации: «У нас революционеры». Приехал бус, нас туда забросили на пол, мы не знали куда нас везли. Сидя на нас, избивали, обзывали, мягко говоря, геями, — это только начало истории Николая.

Собравшиеся у «Пушкинской» держат плакаты, на них фотографии травм, которые получили люди во время избиений. Наш журналист находится на месте, позже мы расскажем вам истории из первых уст.



 
 
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Сегодня днем возле станции метро «Пушкинская» у народного мемориала погибшему во время протестов выступают люди, которые вышли из ИВС. Послушали, что они...
 
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