Возле «Пушкинской» выступают люди, которые вышли из ИВС - рассказывают жуткие истории задержаний

Источник материала: Tut.by

Сегодня днем возле станции метро «Пушкинская» у мемориала выступают люди, которые вышли из ИВС. Послушали, что они рассказывают о задержаниях.





Возле гостиницы «Орбита» собралось около 30 человек, которые рассказывают истории задержаний.

Николай рассказывает, что его задержали 11 августа за сигнал на улице, патрульные увидели в его машине бело-красно-белый флаг.

Мужчина не отрицает, что у него был не оплачен техосмотр.

— Увидев флаг, они объявили по рации: «У нас революционеры». Приехал бус, нас туда забросили на пол, мы не знали куда нас везли. Сидя на нас, избивали, обзывали, мягко говоря, геями, — это только начало истории Николая.

Собравшиеся у «Пушкинской» держат плакаты, на них фотографии травм, которые получили люди во время избиений. Наш журналист находится на месте, позже мы расскажем вам истории из первых уст.







