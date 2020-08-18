Задержанный по делу Тихановского политтехнолог Шкляров передал через адвоката на волю свое обращение

Источник материала: Tut.by

«Новая газета» опубликовала открытое обращение политтехнолога Виталия Шклярова. Как пишет издание, его передал адвокат задержанного Антон Гашинский. «Мой подзащитный Виталий Шкляров, находящийся в СИЗО-1, лишен возможности переписки с внешним миром. Поэтому он попросил меня сделать заявление от его имени, передав его слова», — цитирует НГ Гашинского.



Виталий Шкляров. Фото: day.gudkov.ru

— Как и всякий человек, посмевший критиковать авторитарные режимы, я понимал, что зарекаться от тюрьмы не стоит. Но когда меня арестовали, я все же не ожидал, что попаду в тоталитарный застенок. Надолго. Словно какая-то гнусная машина времени отправила меня в ГУЛАГ. Нет, меня пока не бьют. Но пытаются сломать. Всеми силами. Корежат и давят, используют махровые лагерные методы, — пишет Шкляров.

Политзаключенный рассказывает, что он лишен возможности даже письменно общаться с родными. Ему не передают книги

— Один раз после встречи с адвокатом, после попытки передать письмо матери и жене, завели в комнату, раздели полностью, догола, и обыскивали с пристрастием — не спрятал ли я где-нибудь клочок бумажки. Потом посадили в «стакан» — это бетонный карцер метр на метр, — пока, похоже, обыскивали мою камеру.

Шкляров рассказывает, что в камеру ему поставили телевизор по которому доступно только три белорусских канала, «где идут особые душеспасительные белорусские программы — наверное, надеются вымыть мозг пропагандой про надои и уборку зерновых». Душ политзаключенному доступен раз в неделю. Туалет прямо в камере — у всех на виду.

— Лечь на кровать днем нельзя — за это тоже выговор и карцер гарантированы. Зато после 22.00 — отбой. Думаете, отбой — это легли и уснули? Отбой — это только выключили музыку, советско-патриотическую, которая с шести утра гремит со двора. Свет в камере горит непрерывно, 24 часа в сутки. Нары короткие, железные и настолько неудобные, что на них невозможно уснуть. Ноги отекают, вытянуть их не выходит. Поэтому выспаться нереально: больно и светло. И постоянный лязг железных замков и дверей. Всегда. 24 часа в сутки. В 2020 году это можно и нужно расценивать как пытки. Пытки за свободу слова, за неправильные взгляды и статьи о выборах президента.

Однако, как отмечает Шкляров, его условия — ничто по сравнению с тем, что пришлось пережить задержанным во время протеста. А слухи об этом доходят с воли. Он пишет, что не теряет «надежду на свободу, для нас всех».

— На всякий случай официально заявляю: мыслей о самоубийстве не имею. Надеюсь быть полностью оправданным, выйти на свободу, и продолжить жить свободной честной жизнью, как жил всегда.

Обращение от «временно застрявшего в Белорусской ССР, свободного политзэка Виталия Шклярова» адвокат передал «Новой газете» и «Эху Москвы».

Виталия Шклярова, напомним, задержали 29 июля в Гомеле. Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 342 — в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них.

ГосСМИ вечером 29 июля показали «расследование» о том, что Шкляров был консультантом проекта Тихановского «Страна для жизни» и фактически мобилизовал протестный электорат вокруг блогера. Сам Шкляров неоднократно заявлял, что не имеет никакого отношения к штабу Тихановской и не знаком с Сергеем Тихановским.

Европейская федерация журналистов призвала власти Беларуси освободить Виталия Шклярова, который был также известным политическим комментатором и колумнистом «Новой газеты», и прекратить преследование журналистов за выполнение ими своих профессиональных обязанностей. Депутаты бундестага обратились с открытым письмом на имя Александра Лукашенко с тем же призывом.

Белорусские правозащитники признали Виталия Шклярова политзаключенным.