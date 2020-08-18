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Житель Балашевичей выиграл мотоблок

18.08.2020 — Новости Общества | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

Станочник деревообрабатывающего цеха Глусского лесхоза Михаил Дедюля стал победителем розыгрыша призов среди подписчиков «Белорусской лесной газеты». Выписав отраслевую газету на второе полугодие и заполнив анкету, Михаил стал участником рекламной игры «Подпишись на «БЛГ» и выиграй!», где разыгрывались семь термопотов и семь внешних аккумуляторов, а главным призом стал мотоблок Harvest GX 450 в комплекте с навесным оборудованием. Его прямо домой к победителю, в деревню Балашевичи, в конце июля и доставил корреспондент «лесной» газеты Павел Владимиров, который позже написал об обладателе главного приза статью.

Михаил Дедюля в лесхозе работает более 15 лет, начинал сторожем, уже 11 лет трудится станочником. Участником рекламной игры от «лесной» газеты становился не раз, год назад даже выиграл фитнес-часы, и вот удача улыбнулась ему снова. На крупный приз, как признался Михаил, он не рассчитывал, но в удачу и в успех всё равно верил, а когда узнал о выигрыше, конечно же, сильно обрадовался, ведь мотоблок в его семье и хозяйстве очень даже кстати. На своем участке, у Михаила больше гектара земли, семья выращивает картофель и другие овощи, держит кур и свиней. Кстати, когда наш герой узнал о том, что вот-вот получит в подарок мотоблок, подумал, что неплохо было бы приобрести к нему прицеп, и заказал его в одной из фирм. «Теперь на таком тракторчике можно будет перевезти овощи или дрова или в лес за ягодами-грибами съездить», — радуется своему выигрышу Михаил. И мы за него тоже рады и от души поздравляем счастливчика с победой!

 

 
 
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Станочник деревообрабатывающего цеха Глусского лесхоза Михаил Дедюля стал победителем розыгрыша призов среди подписчиков «Белорусской лесной газеты». Выписав...
 
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