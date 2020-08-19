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Митинги в поддержку мира, безопасности и спокойствия родной Беларуси "Не дадим развалить страну"
19.08.2020 12:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМитинги в поддержку мира, безопасности и спокойствия родной Беларуси "Не дадим развалить страну" пройдут и сегодня. В белорусской столице они состоятся в 18 и 19 часов. Первый пройдет в сквере имени Жукова. И через час состоится митинг возле памятника "Беларусь партизанская" (это станция метро "Могилевская").
Также акции пройдут в Логойске, Бобруйске, Лунинце, Борисове.
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Митинги в поддержку мира, безопасности и спокойствия родной Беларуси "Не дадим развалить страну" пройдут и сегодня. В белорусской столице они состоятся в 18 и 19...
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