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Митинги в поддержку мира, безопасности и спокойствия родной Беларуси "Не дадим развалить страну"

19.08.2020 12:48 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Митинги в поддержку мира, безопасности и спокойствия родной Беларуси "Не дадим развалить страну"  пройдут и сегодня. В белорусской столице они состоятся в 18  и 19 часов. Первый пройдет в сквере имени Жукова. И через час   состоится митинг возле памятника "Беларусь партизанская" (это станция метро "Могилевская"). 
Также акции пройдут в Логойске, Бобруйске, Лунинце, Борисове. 



 
 
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Митинги в поддержку мира, безопасности и спокойствия родной Беларуси "Не дадим развалить страну"  пройдут и сегодня. В белорусской столице они состоятся в 18  и 19...
 
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