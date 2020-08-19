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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Митинги в поддержку мира, безопасности и спокойствия родной Беларуси "Не дадим развалить страну" Митинги в поддержку мира, безопасности и спокойствия родной Беларуси "Не дадим развалить страну" пройдут и сегодня. В белорусской столице они состоятся в 18 и 19...

Митинги в поддержку мира, безопасности и спокойствия родной Беларуси "Не дадим развалить страну" пройдут и сегодня. В белорусской столице они состоятся в 18 и 19 часов. Первый пройдет в сквере имени Жукова. И через час состоится митинг возле памятника "Беларусь партизанская" (это станция метро "Могилевская").Также акции пройдут в Логойске, Бобруйске, Лунинце, Борисове.