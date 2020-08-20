Свободный Гродно - всё? Встречи на площади снова под вопросом, мэр нелестно высказался о мирных протестующих

Источник материала: Tut.by

Несколько дней назад власти города приняли все требования горожан и разрешили в числе прочего митинги на площадях Ленина и Советской. Обещали электричество для мероприятий и телеэфир, отпустили всех задержанных и планировали создать Совет общественного согласия. Однако вчера, 19 августа, на очередном мирном собрании на той самой разрешенной площади появились сотрудники милиции, которые объявили, что мероприятие несанкционированное. Активисты объяснили TUT.BY, в чем дело. А потом появилось обращение мэра Гоя к горожанам. Но давайте обо всем по порядку.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В Гродно в какой-то момент августовских протестов организовалась большая команда, которая стала проводить переговоры с местными властями помимо митингов. Активисты ходили на встречи с мэром и депутатами, а гродненцы на площади сначала озвучили, а потом передали на бумаге требования местным властям. Помимо общих — отставка Александра Лукашенко и проведение честных выборов, — были и городские требования, которые в меру своих компетенций местная власть выполнила.

Активисты и власти говорили про диалог, страна радовалась за Гродно.

Однако 19 августа все пошло по-другому.

— Мы весь день договаривались о проведении митинга на площади. В предыдущие дни все это происходило в ручном режиме. Так, например, на большой митинг 18 августа разрешение было получено только за час до проведения. Но к митингу 19 августа власть на уступки не пошла. Выяснилось, что помимо изменений в решение Гродненского городского исполнительного комитета № 540 «Об определении мест для проведения массовых в городе Гродно», когда было разрешены мероприятия на площадях Ленина и Советской, есть еще закон «О массовых мероприятиях», где прописано, как их надо организовывать: подавать заявку (ее рассматривают 15 дней) или уведомлять о проведении. Мы работали по второму варианту и все шло более или менее хорошо. 19 августа разрешения не были получены, однако люди все равно стали собираться на площади. Мы также должны были быть там. Поэтому мероприятие прошло в том формате, в котором прошло, — рассказали активисты.

Будет ли очередной митинг на площади Ленина санкционированным — пока не понятно, но гродненские активисты делают все возможное для этого.

20 же августа мэр города Мечислав Гой выступил с заявлением, в котором говорит, что «участники протестных мероприятий призывают к забастовкам на предприятиях, к оскорблениям, унижениям, запугиваниям и угрозам физической расправой педагогам, руководителям предприятий, семьям служащих правоохранительных органов, военнослужащих и просто людей, имеющих иную точку зрения».

Поэтому, мол, власть просит «взвешенно и конструктивно подходить к реализации своего права на свободное выражение мнения, не поддаваться на провокации и анонимные призывы к совершению противоправных действий и поступков, способных нанести вред трудовым правам и законным интересам граждан, интересам своих трудовых коллективов».

А еще — «требует неукоснительно выполнять Закон „О массовых мероприятиях в Республике Беларусь“, прекратить оказывать давление на семьи гродненцев, выполняющих свой служебный долг, педагогов, военнослужащих, руководителей организаций, распространять, в том числе через социальные сети и иные Интернет-ресурсы ложную информацию в отношении происходящих событий, унижающую честь и достоинство личности, соблюдать право гродненцев на отдых в тишине, особенно пожилых людей, на общественный порядок, на безопасность передвижения по улицам города».

Также Гой в своем обращении говорит, что местные власти оставляют за собой право на принятие всех законных мер и методов к людям, нарушившим либо игнорирующим данные требования.



​​​​​Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Напомним, несколько дней назад на встрече с рабочими мэр города говорил, что за все дни протестов в городе не было «поломано ни одной лавочки». Каждый день со сцены выступающие напоминали протестующим, что это мирные акции, напоминали, что нельзя преследовать сотрудников правоохранительных органов. Во время всех гродненских митингов не было ни одного правонарушения — люди спокойно собирались на площади и так же расходились. Сами участники просили автомобилистов не сигналить в ночное время — и те прекратили это делать еще два дня назад. Весь мусор после мероприятий убирали волонтеры.