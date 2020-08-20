Источник материала: БелаПАН

Минск, 20 августа. К 14.00 число участниц акции возле площади Победы в Минске выросло до 300 человек.

Подошли люди с плакатами "Остановите пытки", "Нет насилию", "Страх, ложь, кровь, Лукашенко", "Правды", "Горда быть вашей землячкой". Часть участниц акции расположилась на тротуарах вокруг мемориала с обелиском Победы, но больше всего — по-прежнему стоят, выстроившись цепью вдоль проспекта Независимости по стороне парка Горького в сторону цирка.

Периодически мимо участниц проезжает колонна однотипных черных автомобилей с высунутыми в окна официальными флагами Беларуси, но люди в цепи на них не реагируют.

Возле участниц акции иногда проходят сотрудники милиции в форме, но не предпринимают никаких действий.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Около 300 человек участвуют в акции возле площади Победы в Минске Минск, 20 августа. К 14.00 число участниц акции возле площади Победы в Минске выросло до 300 человек. Подошли люди с плакатами "Остановите пытки", "Нет насилию", "Страх,...

Захар Щербаков, БелаПАН.