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Около 300 человек участвуют в акции возле площади Победы в Минске

20.08.2020 14:21 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 20 августа. К 14.00 число участниц акции возле площади Победы в Минске выросло до 300 человек.

Подошли люди с плакатами "Остановите пытки", "Нет насилию", "Страх, ложь, кровь, Лукашенко", "Правды", "Горда быть вашей землячкой". Часть участниц акции расположилась на тротуарах вокруг мемориала с обелиском Победы, но больше всего — по-прежнему стоят, выстроившись цепью вдоль проспекта Независимости по стороне парка Горького в сторону цирка.

Периодически мимо участниц проезжает колонна однотипных черных автомобилей с высунутыми в окна официальными флагами Беларуси, но люди в цепи на них не реагируют.

Возле участниц акции иногда проходят сотрудники милиции в форме, но не предпринимают никаких действий.


Захар Щербаков, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 20 августа. К 14.00 число участниц акции возле площади Победы в Минске выросло до 300 человек. Подошли люди с плакатами "Остановите пытки", "Нет насилию", "Страх,...
 
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