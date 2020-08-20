Мужчина в Минске пытался «запенить» дверь районного отдела Департамента охраны

Источник материала: Tut.by

Мужчина в Минске пытался «запенить» дверь Московского отдела Департамента охраны. Об этом сообщает МВД.

20 августа ночью мужчина пытался заблокировать входную дверь здания Московского отдела Департамента охраны, который находится на Карла Либкнехта, 49. Для этого он использовал монтажную пену.

Сегодня ночью в Минске пьяный мужчина пытался заблокировать входную дверь здания Московского отдела Департамента охраны с помощью монтажной пены. Минчанин задержан, на него составлен протокол за мелкое хулиганство pic.twitter.com/LAtIM4YcO6 — МВД Беларуси (@mvd_by) August 20, 2020

В МВД утверждают, что мужчина был пьян. Сейчас он задержан, на него составили протокол за мелкое хулиганство.