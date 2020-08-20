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Мужчина в Минске пытался «запенить» дверь районного отдела Департамента охраны

20.08.2020 14:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мужчина в Минске пытался «запенить» дверь Московского отдела Департамента охраны. Об этом сообщает МВД.

20 августа ночью мужчина пытался заблокировать входную дверь здания Московского отдела Департамента охраны, который находится на Карла Либкнехта, 49. Для этого он использовал монтажную пену.

В МВД утверждают, что мужчина был пьян. Сейчас он задержан, на него составили протокол за мелкое хулиганство.

 
Теги: Минск
 
 
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20 августа ночью мужчина пытался заблокировать входную дверь здания Московского отдела Департамента охраны, который находится на Карла Либкнехта, 49. Для этого он...
 
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