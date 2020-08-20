Революционная Новая Боровая, ажиотаж на Камайской. Сколько бюллетеней у «Голоса», а сколько у комиссий

Источник материала: Tut.by

Платформа «Голос» вместе с инициативами «Честные люди» и «Зубр» сегодня опубликуют свой итоговый отчет по результатам президентских выборов в Беларуси. Пока был только промежуточный документ , за 14 августа. Напомним, избирателей просили фотографировать свои бюллетени. Это активно делали на многих участках и присылали снимки, даже несмотря на проблемы с интернетом в первые дни после выборов. Специалисты платформы сопоставляют официальные протоколы участковых комиссий и данные от избирателей — кое-где данные разнятся очень сильно.

Данные по участкам на карте постоянно обновлялись . Сегодня около 16 часов там появились фотографии протоколов комиссий, которые удалось получить «Голосу». Завтра обещают опубликовать снимки присланных бюллетеней.

Пока посмотрим, как сейчас выглядят некоторые участки в Минске, где выборы прошли громко.



Очереди к избирательным участкам в Минске 9 августа 2020 года. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Пользователи соцсетей активно постят скриншоты с результатами голосования по своим участкам, заодно напоминая истории о независимых наблюдателях, которых выгоняли с участков, об официальных результатах протоколов, которые так и не смогли увидеть, о невиданных прежде очередях к избирательным урнам. «На это можно смотреть бесконечно», — комментируют карту минчане. Посмотрим и мы.

На карту «Голоса» нанесены символы — звездочки. Они трех цветов. Синий — победа Светланы Тихановской и по протоколу комиссии, и по данным платформы. Красный — несовпадение результатов, то есть голосов в базе платформы больше, чем в официальном протоколе. Еще есть серый — это когда данных для анализа недостаточно.

Новый президент в Копище и не только

Начнем с почти Минска. Сразу на нескольких участках в Новой Боровой (микрорайон относится к деревне Копище) Светлана Тихановская победила и по протоколам комиссии, и по данным платформы.





Посмотрим ближе.

Вот так выглядят данные по участку № 26 в Новой Боровой, здесь поражение Лукашенко признано официально. По протоколу комиссии за Светлану Тихановскую проголосовал 2341 человек. 1423 из них подтверждены фотографиями, а выражали намерение поставить галочку в бюллетене за Тихановскую, сообщает «Голос», 1860 избирателей.

По версии ЦИК, на участке № 26 в Копище у Лукашенко всего 132 голоса.





Вспоминаем атмосферу в этом детском саду в Новой Боровой во время выборов. К зданию выстраивались очереди из избирателей, председатель комиссии обустроила дополнительные кабинки, чтобы люди быстрее смогли проголосовать. 9 августа TUT.BY Минск">был здесь как раз в то время, когда за ходом голосования наблюдали исключительно независимые наблюдатели, пять человек — и их никто не выгонял.

Ниже — скриншот с данными по участку № 25 в том же Копище, на улице Лопатина, 20. Там за подсчетом голосов наблюдала журналистка TUT.BY Адарья Гуштын.





Тут официальный протокол комиссии тоже щедрый, по нему 1274 голоса избиратели отдали за Тихановскую, 279 — за Лукашенко. Местные жители также были довольны работой участка во время выборов.

Так и говорили: «У нас честный участок: независимых наблюдателей допустили внутрь, на кабинках висят шторки, никто не контролирует, что ты делаешь во время голосования со своим бюллетенем».

А вот так выглядит победа Светланы Тихановской на участке № 13 в агрогородке Лесной, тоже почти Минск. Любопытно, что комиссия озвучила здесь 1024 голоса за этого кандидата, в то время как всего 520 избирателей смогли подтвердить свой выбор фотографиями на платформе «Голос».





Ажиотаж в Лебяжьем, Грушевке и «Маяке Минска»

Средняя школа № 32 на Камайской, 18 прогремела в новостях многочасовыми очередями: жители Лебяжьего очень хотели проголосовать, но избирательные участки почему-то не предусмотрели интерес местных жителей к событию в стране. Более того, кто-то воспринял ситуацию как нечто чрезвычайное — прямо к школьному двору пригнали ОМОН, автозаки и микроавтобус без номеров. Сюда даже глава Совета Республики Наталья Кочанова приезжала .

Вот что опубликовано на сайте платформы «Голос» по участку № 2 в этой школе. Он был самым проблемным, именно к нему выстраивались большие очереди, так что двери этого участка смогли закрыть только после 10 вечера.





По данным платформы, подтвердили фотографиями бюллетеней, что голосовали за Тихановскую, здесь 1418 избирателей, выразили намерение отдать бюллетень именно за нее до выборов 2253 человека. В графе «по версии ЦИК» — прочерк. Официальные данные избирателям здесь так и не показали, сообщали нам сами жители района и независимые наблюдатели, хотя из территориальной комиссии по выборам на запросы отвечают, что протокол висел.

А вот — данные по участку № 3 в той же школе. У «Голоса» есть 745 фотографий бюллетеней за Тихановскую отсюда, выражали свое намерение голосовать за нее 1119 человек. Данных комиссии и отсюда нет.





Напоминаем, на участке № 3 на Камайской очереди были разумными, однако тоже не обошлось без скандалов. Уже после выборов в центре дополнительного образования детей и молодежи «Контакт» (именно его работники считали голоса жителей микрорайона Лебяжий) заявили о фальсификациях на избирательном участке и даже собрались бастовать. Пока не ясно, чем закончится эта история, но подробнее ее можно почитать тут .

Два участка ниже на скриншотах — из Грушевки. Тут данные комиссии и информация от избирателей разительно отличаются.

По участку № 18: официально заявлено о 198 голосах за Тихановскую, хотя на платформу «Голос» прислали 884 фото бюллетеней, отданных за Светлану. А заявляли о своем намерении проголосовать за нее и вовсе 1208 человек. За Лукашенко комиссия насчитала здесь 954 голоса.





На соседнем участке № 19 ситуация отражена совсем другая. Здесь свои голоса за Тихановскую подтвердили фотографиями 303 избирателя. По версии комиссии, за этого кандидата отдали 545 голосов — больше, чем за Лукашенко (389).





А это — результаты по участку № 42 на улице Кирилла Туровского, 5, где голосовали жители квартала «Маяк Минска». Там в протоколе комиссии за Светлану Тихановскую официально насчитали 244 голоса (победа за Лукашенко — 745 голосов). Но посмотрите, сколько избирателей прислали фотографии бюллетеней, отданных за Светлану, — 1850 (!). Намеревались поставить за нее отметку в бюллетене 2553 человека.

Здесь 9 августа произошел казус. Избиратели сообщали TUT.BY, что примерно в 16 часов голосование прерывалось, потому что «закончились бюллетени». Потом принимать голоса стали снова, но что это было, ЦИК не объяснил.





Скандалы с наблюдателями

Ниже — участок № 50 в средней школе № 30 на Жуковского, 11. Там официально победил Лукашенко, Тихановская на втором месте (1185 против 349 голосов). Платформа «Голос» считает результаты выборов здесь фальсифицированными, потому что только фотографий бюллетеней, отданных за Тихановскую, прислали 473. Выражали намерение проголосовать за этого кандидата 682 человека.

В этой школе на Жуковского по отношению к независимым наблюдателям не были гостеприимными. Еще 8 августа, за день до основного дня выборов, сюда приехали люди в штатском на автобусе и задержали четверых наблюдателей, сообщал TUT.BY.





И напоследок — скриншот с результатами голосования с участка № 22 на улице Пулихова, он был прямо в здании «Минскводоканала».

На платформу «Голос» отсюда прислали 370 фотографий бюллетеней, отданных за Тихановскую. Официальных протоколов от комиссии в базе данных «Голоса» нет, но зато известно, как здесь обращались с независимыми наблюдателями.





Минчанка Наталья Ковалева рассказывала TUT.BY, как ее задержали вечером 9 августа. Девушка успела посидеть и в ЦИП на Окрестина, и в ИВС в Жодино.

— Во время досрочного голосования протокол о явке вывешивали, а 9 августа его не показали и закрыли участок, мы стояли под участком, там еще начали собираться люди, чтобы увидеть протокол. В 20.40 к воротам «Минского водоканала», где был участок и стояли мы с мужем, подъехал бус малинового цвета. Оттуда вышли три сотрудника ОМОНа и попросили нас пройти с ними. Кроме нас на этом участке никого не задержали, люди просто разбежались, — говорила Наталья.

А как выглядит на карте платформы «Голос» ваш участок?