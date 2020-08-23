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Массовая акция протеста проходит в Минске

23.08.2020 16:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 23 авг ― Sputnik. Масштабная протестная акция проходит в центре Минска днем в воскресенье, сообщает Sputnik.

Участники несанкционированной акции начали стягиваться в центр столицы – на площадь Независимости ― из разных районов города. Как передает корреспондент Sputnik, к площади продолжают подходить участники акции: большинство из них принесли исторические флаги, однако видны и современные – люди скандируют "Жыве Беларусь", "Уходи" и другие лозунги.

Участники акции намерены почтить память погибших в ходе протестов демонстрантов минутой молчания. По оценкам Sputnik, на площади уже собрались десятки тысяч человек.

В центр города также свозится спецтехника: так, большое ее количество замечено на Советской улице около зданий Минобразования и МНС. Кроме того, в столице не работает несколько станций метро: в целях обеспечения безопасности на вход и выход закрыты станции метро "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская" и "Площадь Победы".

В МВД сообщили, что в связи с запланированной акцией оппозиции в Минске принимаются усиленные меры безопасности, хотя ситуация "спокойная и контролируемая".

К столичному маршу протеста присоединились и регионы: так, в Гродно протестующие собрались на площади Советской, а в Витебске вышли к площади Победы. Сотрудники милиции во всех городах предупреждают, что мероприятие незаконное, и призывают собравшихся не выходить на проезжую часть.

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Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Сотрудники милиции во всех городах предупреждают, что мероприятие незаконное, и призывают собравшихся не выходить на проезжую часть.
 
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