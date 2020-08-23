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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Подмосковье открылись Армейские игры - 2020. Белорусские военные участвуют в 22 дисциплинах В подмосковном парке "Патриот" сегодня торжественно открылись VI Армейские международные игры - 2020. Их еще принято называть Военной олимпиадой. В этом году более 160...

В подмосковном парке "Патриот" сегодня торжественно открылись VI Армейские международные игры - 2020. Их еще принято называть Военной олимпиадой. В этом году более 160 команд поборются в 30 дисциплинах! Белорусские военные участвуют в 22-х. По традиции игры начинаются с самой захватывающей дисциплины - "Танковый биатлон". По результатам жеребьевки белорусы выступают на синем танке. Соперниками в индивидуальной гонке стали команды из Китая, Сербии и Азербайджана. Традиционно наш экипаж выступает на собственной технике. В этом году в конкурсе "Танковый биатлон" участвуют команды из 16 стран! Наша - всегда лидер этих соревнований. В прошлом году взяла серебро, уступив лишь команде из России.Кроме танкистов, свое мастерство продемонстрируют белорусские разведчики, снайперы, десантники, кинологи, военные инженеры, повара и медики. Соревнования будут проходить не только на российских полигонах, но еще и на территории Азербайджана, Армении, Узбекистана и Беларуси. В нашей стране состоятся конкурсы "Снайперский рубеж" и "Полярная звезда".