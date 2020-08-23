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В Подмосковье открылись Армейские игры - 2020. Белорусские военные участвуют в 22 дисциплинах

23.08.2020 16:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В подмосковном парке "Патриот" сегодня торжественно открылись VI Армейские международные игры - 2020. Их еще принято называть Военной олимпиадой. В этом году более 160 команд поборются в 30 дисциплинах! Белорусские военные участвуют в 22-х. По традиции игры начинаются с самой захватывающей дисциплины - "Танковый биатлон". По результатам жеребьевки белорусы выступают на синем танке. Соперниками в индивидуальной гонке стали команды из Китая, Сербии и Азербайджана. Традиционно наш экипаж выступает на собственной технике. В этом году в конкурсе "Танковый биатлон" участвуют команды из 16 стран! Наша - всегда лидер этих соревнований. В прошлом году взяла серебро, уступив лишь команде из России.

Кроме танкистов, свое мастерство продемонстрируют белорусские разведчики, снайперы, десантники, кинологи, военные инженеры, повара и медики. Соревнования будут проходить не только на российских полигонах, но еще и на территории Азербайджана, Армении, Узбекистана и Беларуси. В нашей стране состоятся конкурсы "Снайперский рубеж" и "Полярная звезда".

 
 
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В подмосковном парке "Патриот" сегодня торжественно открылись VI Армейские международные игры - 2020. Их еще принято называть Военной олимпиадой. В этом году более 160...
 
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