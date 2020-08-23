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В Литве выстраивается 50-тысячная цепь солидарности с белорусами от Вильнюса до границы. Прямая трансляция
23.08.2020 18:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В знак солидарности с жителями Беларуси, которые выступают за демократические перемены, 23 августа в Литве проходит акция «Путь свободы» — живая цепь людей соединит Вильнюс с границей с Беларусью. Наши коллеги c литовского портала Delfi
На Кафедральной площади в центре Вильнюса в 19.00 поднимут в небо воздушный шар с 15-метровым бело-красно-белым флагом,
Организаторы «Пути свободы» просят участников надевать белую одежду и брать с собой белые или красные цветы.
В акции собираются принять участие президент Литвы Гитанас Науседа, министр иностранных дел Линас Линкявичюс, экс-президенты Даля Грибаускайте и Валдас Адамкус.
«Путь свободы» приурочен к 31-й годовщине «Балтийского пути». 23 августа 1989 года примерно два миллиона жителей Литвы, Латвии и Эстонии выстроились в 670-километровую живую цепь от Вильнюса через Ригу до Таллина. Это была крупнейшая акция в рамках движения за независимость стран Балтии.
«30 лет назад Литва сбросила оковы насилия, встав с братьями латышами и эстонцами на „Балтийском пути“ и заявив миру: мы уже свободны, в первую очередь, свободны духом. Сегодня пришла очередь наших братьев белорусов произнести имя Свободы», — заявил Гитанас Науседа.
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В Литве выстраивается 50-тысячная цепь солидарности с белорусами от Вильнюса до границы. Прямая трансляция
Наши коллеги c литовского портала Delfi ведут прямую трансляцию с одного из участков пути на Минском шоссе.
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