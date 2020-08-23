В Литве выстраивается 50-тысячная цепь солидарности с белорусами от Вильнюса до границы. Прямая трансляция

Источник материала: Tut.by

В знак солидарности с жителями Беларуси, которые выступают за демократические перемены, 23 августа в Литве проходит акция «Путь свободы» — живая цепь людей соединит Вильнюс с границей с Беларусью. Наши коллеги c литовского портала Delfi ведут прямую трансляцию с одного из участков пути на Минском шоссе (предупреждаем: там много архивных перебивок с событий в Литве в 1989 году).

На Кафедральной площади в центре Вильнюса в 19.00 поднимут в небо воздушный шар с 15-метровым бело-красно-белым флагом, сообщает Meduza.

Организаторы «Пути свободы» просят участников надевать белую одежду и брать с собой белые или красные цветы.

В акции собираются принять участие президент Литвы Гитанас Науседа, министр иностранных дел Линас Линкявичюс, экс-президенты Даля Грибаускайте и Валдас Адамкус.



Даля Грибаускайте стоит в цепи солидарности. Фото: twitter.com/Grybauskaite_LT

«Путь свободы» приурочен к 31-й годовщине «Балтийского пути». 23 августа 1989 года примерно два миллиона жителей Литвы, Латвии и Эстонии выстроились в 670-километровую живую цепь от Вильнюса через Ригу до Таллина. Это была крупнейшая акция в рамках движения за независимость стран Балтии.

«30 лет назад Литва сбросила оковы насилия, встав с братьями латышами и эстонцами на „Балтийском пути“ и заявив миру: мы уже свободны, в первую очередь, свободны духом. Сегодня пришла очередь наших братьев белорусов произнести имя Свободы», — заявил Гитанас Науседа.