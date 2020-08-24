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Школы готовятся к началу учебного года

24.08.2020 09:47 — Новости Общества |  
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Чуть более недели до начала учебного года. Сейчас в городских и сельских школах остались последние штрихи в ремонтах и благоустройстве территорий. Только в Минской области к 1 сентября отремонтировали и обновили 400 школ и детских садов. В центральном регионе двери для детей в этом году откроют 12  новых учреждений дошкольного и среднего образования. Так, новоселами станут свыше тысячи ребят в деревне Копище Минского района. Еще один тренд - новые профильные классы по востребованным дисциплинам. Например, в городе Червене таких появится несколько. 



В качестве дополнительной социальной поддержки червенским педагогам предлагают решение квартирного вопроса. Каждый год в этом райцентре, а также городском поселке Смиловичи учителям будут выделять по две новые арендные квартиры.

 
 
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Чуть более недели до начала учебного года. Сейчас в городских и сельских школах остались последние штрихи в ремонтах и благоустройстве территорий. Только в...
 
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