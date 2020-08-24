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Школы готовятся к началу учебного года
24.08.2020 09:47 — Новости Общества |
В качестве дополнительной социальной поддержки червенским педагогам предлагают решение квартирного вопроса. Каждый год в этом райцентре, а также городском поселке Смиловичи учителям будут выделять по две новые арендные квартиры.
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Чуть более недели до начала учебного года. Сейчас в городских и сельских школах остались последние штрихи в ремонтах и благоустройстве территорий. Только в...
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