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Дожди с грозами и с солнцем пополам. Погода в Могилеве на неделю

24.08.2020 09:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Последняя неделя последнего летнего месяца этого года будет нежаркой. В Могилеве в ближайшие дни — максимум +23 °С, дожди и грозы вперемежку с солнцем. В выходные, по предварительным данным pogoda.by, будет солнечно.


Фото: zelenogorsk-online.ru

Сегодня, 24 августа, весь день — переменная облачность, возможны дожди с грозами. На термометре будет до +23 °С.

Первая половина вторника обещает быть солнечной, вторая — дождливой, возможны грозы. Будет +13…23 °С.

В среду, 26 августа, немного похолодает — будет максимум +21 °С. Дожди ожидаются до полудня, потом будет облачно с прояснениями.

В четверг ожидаются +14…20 °С, переменная облачность, дожди.

Пятница, 28 августа, тоже будет дождливой. Температура воздуха будет колебаться в пределах +13…21 °С.

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Теги: Могилев
 
 
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Всю неделю температура воздуха будет снижаться.
 
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