|
Дожди с грозами и с солнцем пополам. Погода в Могилеве на неделю
24.08.2020 09:55 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Последняя неделя последнего летнего месяца этого года будет нежаркой. В Могилеве в ближайшие дни — максимум +23 °С, дожди и грозы вперемежку с солнцем. В выходные, по
Сегодня, 24 августа, весь день — переменная облачность, возможны дожди с грозами. На термометре будет до +23 °С.
Первая половина вторника обещает быть солнечной, вторая — дождливой, возможны грозы. Будет +13…23 °С.
В среду, 26 августа, немного похолодает — будет максимум +21 °С. Дожди ожидаются до полудня, потом будет облачно с прояснениями.
В четверг ожидаются +14…20 °С, переменная облачность, дожди.
Пятница, 28 августа, тоже будет дождливой. Температура воздуха будет колебаться в пределах +13…21 °С.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всю неделю температура воздуха будет снижаться.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)