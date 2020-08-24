Дожди с грозами и с солнцем пополам. Погода в Могилеве на неделю

Источник материала: Tut.by

Последняя неделя последнего летнего месяца этого года будет нежаркой. В Могилеве в ближайшие дни — максимум +23 °С, дожди и грозы вперемежку с солнцем. В выходные, по предварительным данным pogoda.by, будет солнечно.



Фото: zelenogorsk-online.ru

Сегодня, 24 августа, весь день — переменная облачность, возможны дожди с грозами. На термометре будет до +23 °С.

Первая половина вторника обещает быть солнечной, вторая — дождливой, возможны грозы. Будет +13…23 °С.

В среду, 26 августа, немного похолодает — будет максимум +21 °С. Дожди ожидаются до полудня, потом будет облачно с прояснениями.

В четверг ожидаются +14…20 °С, переменная облачность, дожди.

Пятница, 28 августа, тоже будет дождливой. Температура воздуха будет колебаться в пределах +13…21 °С.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи на POGODA.TUT.BY .