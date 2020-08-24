В Речице муж приревновал жену. Вместе с братом и знакомым он похитил обидчика и избил

Источник материала: Tut.by

Мужчина общался с женщиной в соцсетях. Оскорбленный муж с братом и знакомым вывезли его к реке, избили, но потом отпустили. Потерпевший полгода не подавал заявление, сообщает пресс-служба МВД.





В начале августа в Речицкий РОВД обратился 35-летний житель райцентра с просьбой привлечь к ответственности троих мужчин, которые его похитили и избили. Изначально его слова вызвали сомнение: он был без единой царапины. Но оказалось, что происшествие случилось еще минувшей зимой.

В итоге выяснилось, что мужчина знаком с обидчиками, а с женой одного из них даже общался в соцсетях. Узнав об этом, муж приревновал супругу и решил проучить ее виртуального собеседника. На помощь он позвал своего брата и знакомого.

Поздним вечером компания приехала к мужчине, насильно затолкала в машину и повезла к реке. В пути под угрозой пистолета и используя электрошокер у потерпевшего потребовали поделиться графическим ключом для разблокировки его телефона. На берегу мужчину продолжали избивать и полуголым таскать по земле.

В итоге пострадавшего отвезли в город и отпустили. Чтобы не портить отношения между супругами, мужчина перестал общаться с виртуальной собеседницей и решил не заявлять в милицию о произошедшем. Обратиться в правоохранительные органы он решился после того, как узнал, что семейная пара собирается разводиться.

Оперативникам удалось установить очевидцев преступления. Оказалось, к одним из них потерпевший успел забежать в квартиру, когда пытался убежать от преследователей после того, как его привезли в город. Жильцов он попросил запомнить фамилию и имя одного из обидчиков.

Действиям дали правовую оценку и возбудили уголовное дело за похищение человека, совершенное группой лиц. Один из фигурантов судим за неуплату алиментов и незаконный оборот наркотиков.