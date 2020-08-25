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На свободу вышел фигурант «сахарного дела» Владимир Тихиня
25.08.2020 13:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Владимир Тихиня много лет возглавлял 2-е управление ГУБОПиК МВД. В конце прошлого года он ушел в отставку, а в январе стал фигурантом «сахарного дела». Того самого, когда самолет «Белавиа» Минск — Мюнхен развернули над Вроцлавом и вернули в Гродно, а когда он приземлился, надели наручники на директора сахарного завода.
— Ему изменена мера пресечения на подписку о невыезде, — комментирует TUT.BY адвокат Олег Дубовец, который представляет интересы обвиняемого Владимира Тихини.
Вопрос, когда Тихиня вышел на свободу, адвокат не смог уточнить. Бывший начальник 2-го управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК МВД) Владимир Тихиня по-прежнему остается фигурантом уголовного дела, обвинения с него не сняты. Ему вменяют подстрекательство к даче взятки.
Напомним, Владимир Тихиня много лет возглавлял 2-е управление ГУБОПиК МВД. Работал по таким громким делам, как «дело морозовцев», «дело поселковых», по делам всех известных в Беларуси криминальных авторитетов. В конце 2019 года
«Сахарное дело» началось в конце января 2020 года: сотрудники КГБ задержали руководителей всех
В феврале в «Панораме» на телеканале
«Увы, но легендарный борец с бандитизмом и коррупцией в 1990-х и нулевых соглашается за вознаграждение страховать сахарную мафию и ее схему», — говорил закадровый голос.
В чем заключалась роль Владимира Тихини? По данным КГБ, он сообщал директорам заводов о проводимых в отношении них разыскных мероприятий, давал советы по конспирации,
— Хотя все обвиняемые сотрудничают со следствием, признали практически все факты криминальной деятельности, но пока никто из них с ходатайством о заключении досудебного соглашения не обращался, — так уголовное дело в июне
Оперативно получить комментарий в КГБ, касающийся изменения меры пресечения Владимира Тихини, нам не удалось.
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Владимир Тихиня много лет возглавлял 2-е управление ГУБОПиК МВД. В конце прошлого года он ушел в отставку, а в январе стал фигурантом «сахарного дела». Того самого,...
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