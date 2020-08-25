ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На свободу вышел фигурант «сахарного дела» Владимир Тихиня

25.08.2020 13:23 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Владимир Тихиня много лет возглавлял 2-е управление ГУБОПиК МВД. В конце прошлого года он ушел в отставку, а в январе стал фигурантом «сахарного дела». Того самого, когда самолет «Белавиа» Минск — Мюнхен развернули над Вроцлавом и вернули в Гродно, а когда он приземлился, надели наручники на директора сахарного завода.


Владимир Тихиня вышел на свободу. Фото: sputnik.by

— Ему изменена мера пресечения на подписку о невыезде, — комментирует TUT.BY адвокат Олег Дубовец, который представляет интересы обвиняемого Владимира Тихини.

Вопрос, когда Тихиня вышел на свободу, адвокат не смог уточнить. Бывший начальник 2-го управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК МВД) Владимир Тихиня по-прежнему остается фигурантом уголовного дела, обвинения с него не сняты. Ему вменяют подстрекательство к даче взятки.

Напомним, Владимир Тихиня много лет возглавлял 2-е управление ГУБОПиК МВД. Работал по таким громким делам, как «дело морозовцев», «дело поселковых», по делам всех известных в Беларуси криминальных авторитетов. В конце 2019 года ушел в отставку, а через некоторое время на него надели наручники.

«Сахарное дело» началось в конце января 2020 года: сотрудники КГБ задержали руководителей всех четырех сахарных заводов, Белорусской сахарной компании, несколько бизнесменов и Владимира Тихиню. Чтобы надеть наручники на директора Городейского сахарного комбината Михаила Криштаповича, развернули
самолет «Белавиа» Минск — Мюнхен над Вроцлавом и вернули в Гродно. Этим рейсом Криштапович летел в отпуск. Все фигуранты были водворены в СИЗО КГБ. По фактам получения и дачи взяток возбуждены уголовные дела.

В феврале в «Панораме» на телеканале «Беларусь 1» показали специальное расследование «Сахарная мафия». Основным спикером был Константин Бычек, начальник отдела следственного управления КГБ. Как рассказали в комитете, взятки передавали раз в три недели, а покровительствовал этой схеме бывший начальник 2-го управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК МВД) Владимир Тихиня.

«Увы, но легендарный борец с бандитизмом и коррупцией в 1990-х и нулевых соглашается за вознаграждение страховать сахарную мафию и ее схему», — говорил закадровый голос.

В чем заключалась роль Владимира Тихини? По данным КГБ, он сообщал директорам заводов о проводимых в отношении них разыскных мероприятий, давал советы по конспирации, учил зачищать следы, гарантировал им прекращение проверочных мероприятий и за это получал незаконное денежное вознаграждение. Последнее поручение для Тихини — не допустить на пост директора «Белгоспищепрома» неугодного человека, при котором схема не могла бы существовать.

— Хотя все обвиняемые сотрудничают со следствием, признали практически все факты криминальной деятельности, но пока никто из них с ходатайством о заключении досудебного соглашения не обращался, — так уголовное дело в июне комментировал заместитель генпрокурора Алексей Стук.

Оперативно получить комментарий в КГБ, касающийся изменения меры пресечения Владимира Тихини, нам не удалось.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Владимир Тихиня много лет возглавлял 2-е управление ГУБОПиК МВД. В конце прошлого года он ушел в отставку, а в январе стал фигурантом «сахарного дела». Того самого,...
 
Новости дня
Новости общества
 
Миклашевич: создание Координационного совета не является конституционным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

24.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
25.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика