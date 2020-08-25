Деньги собрали за полдня. Освободившемуся из ИВС педагогу из Гомеля белорусы скинулись на штраф

Источник материала: Tut.by

Вчера из зала суда вышла на свободу педагог Инна Борисенко, которую сотрудники милиции забрали прямо у дома — почти три дня женщина провела в ИВС. Суд оштрафовал ее на 702 рубля. Сумма для школьного работника с зарплатой 400 рублей существенная. Но Инне помогли собрать средства на штраф.



Фото: Елена Бычкова, TUT.BY

Напомним, гомельский педагог Инна Борисенко активно участвовала в мирных акциях протеста, ее задержали в прошлую пятницу прямо у дома, когда она выносила мусор. Доставили сперва в Центральный РОВД, затем отвезли на ИВС. В понедельник состоялся суд. Там стало известно, что на женщину составили сразу два протокола: неподчинение сотрудникам милиции и нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Инне дали штраф в размере 26 базовых величин (702 рубля).

Сразу после публикации репортажа TUT.BY из зала суда мы получили десятки писем и звонков. Неравнодушные белорусы выясняли, как можно помочь педагогу. Многих возмутил факт того, что человек страдает за свою гражданскую позицию.

Сегодня с TUT.BY связалась дочь Инны Татьяна и сообщила, что нужная сумма уже собрана.

— Спасибо всем большое, деньги маме собрали за полдня. Звонили и предлагали помощь бывшие выпускники, родители учеников, незнакомые люди и даже один бывший председатель ячейки БРСМ — мама с ним работала раньше. Это такая поддержка, мы вчера весь день плакали, но уже от счастья! — делится эмоциями Татьяна.

Ее мама Инна сегодня в школе. У нее первый после отпуска рабочий день, в нынешнем учебном году она будет выполнять функции воспитателя продленки (но это никак не связано с событиями лета-2020).