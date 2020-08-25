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Деньги собрали за полдня. Освободившемуся из ИВС педагогу из Гомеля белорусы скинулись на штраф
25.08.2020 13:23 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вчера из зала суда вышла на свободу педагог Инна Борисенко, которую сотрудники милиции забрали прямо у дома — почти три дня женщина провела в ИВС. Суд
Напомним, гомельский педагог Инна Борисенко активно участвовала в мирных акциях протеста, ее
Сразу после публикации репортажа TUT.BY из зала суда мы получили десятки писем и звонков. Неравнодушные белорусы выясняли, как можно помочь педагогу. Многих возмутил факт того, что человек страдает за свою гражданскую позицию.
Сегодня с TUT.BY связалась дочь Инны Татьяна и сообщила, что нужная сумма уже собрана.
— Спасибо всем большое, деньги маме собрали за полдня. Звонили и предлагали помощь бывшие выпускники, родители учеников, незнакомые люди и даже один бывший председатель ячейки БРСМ — мама с ним работала раньше. Это такая поддержка, мы вчера весь день плакали, но уже от счастья! — делится эмоциями Татьяна.
Ее мама Инна сегодня в школе. У нее первый после отпуска рабочий день, в нынешнем учебном году она будет выполнять функции воспитателя продленки (но это никак не связано с событиями лета-2020).
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Вчера из зала суда вышла на свободу педагог Инна Борисенко, которую сотрудники милиции забрали прямо у дома - почти три дня женщина провела в ИВС. Суд оштрафовал ее...
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