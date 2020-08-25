«Скромный, отличается аскетизмом в жизни, большой молитвенник». Что известно о новом митрополите

Источник материала: Tut.by

Патриаршим экзархом всея Беларуси, митрополитом Минским и Заславским стал епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин. Что о нем известно?



Фото: sobor.by

Родом из Лунинца, по светскому образованию радиофизик

Владыке Вениамину 51 год, родом из Лунинца Брестской области. Это первый митрополит-белорус. Он окончил факультет радиофизики и электроники Белорусского государственного университета, служил в армии. Затем владыка учился в Минской духовной семинарии, а, как сообщается на сайте Борисовской епархии, по окончании третьего курса семинарии подал прошение и был принят в число братии Успенского Жировичского ставропигиального мужского монастыря.

Митрополит также окончил Минскую духовную академию с ученой степенью кандидата богословия.

Митрополит в 2010 году был избран епископом Борисовским, викарием Минской епархии, был председателем Издательского совета Белорусского экзархата, председателем новообразованного Синодального отдела религиозного образования и катехизации и заместителем председателя Церковного суда Белорусского экзархата, а в 2014 году он стал Преосвященным Борисовским и Марьиногорским и был введен в состав Синода Белорусского экзархата с правом голоса.

В епархии его любят, как настоящего отца

В Борисовской епархии рады тому, что, несмотря на назначение, владыка Вениамин остается епископом Борисовской епархии. Один из священников епархии рассказал, что владыка болеет за Беларусь и всегда молится за каждого белоруса, он неоднократно призывал священников особенно молиться о мире в стране, чтобы прекратилось насилие, не было провокаций, чтобы не пролилось ни капли крови.

— Для нас, священников Борисовской епархии, эта новость одновременно радостная и в каком-то смысле грустная. За те недолгие годы пребывания владыки Вениамина главой Борисовской епархии мы по-настоящему его полюбили, как настоящего отца. Это были не только какие-то сугубо административные отношения епископа и священников, епископа и народа, все прекрасно знают, что владыка принимал каждого и помогал каждому, выслушивал каждого и делал все, что мог, для любого, кто к нему приходил. Не нужно думать, что епископ — это высокая должность, где человек смотрит свысока на всех, кто ниже. Мы, священники Борисовской епархии, этого не видели и не знаем. Владыка Вениамин — это человек, который отличается большой скромностью, аскетизмом в жизни, об этом знают все, кто с ним знаком, он большой молитвенник. Когда я только стал священником, еще готовился к хиротонии священнической, я видел это все своими глазами. Когда монастырская служба начинается в 4 утра, владыка тихонечко стоит в монастыре, молится, скромно так. Потом уезжает куда-то служить на приход или по каким-то делам епархиальным, а затем уже на вечерней службе и вместе с монахами разделяет монашескую трапезу в монастыре. Это особенный человек для всех нас, и мы его очень любим. Владыку Вениамина знают, уважают и любят не только в нашей стране. По его благословению мне довелось побывать в Греции на святой горе Афон, помолиться, в какой бы монастырь мы ни приходили и где бы ни слышали, что мы из Борисовской епархии, то сразу же замечали, что знают владыку Вениамина. Нам говорили: «Мы его очень любим, уважаем, молимся за него, он особенный, держитесь за него, молитесь за него, вам очень повезло, что у вас такой епископ».

Награжден орденом Евфросинии Полоцкой, премией президента и знаком МВД

У митрополита Вениамина есть награды как Белорусской, так и Русской православной церкви: орден Креста прп. Евфросинии Полоцкой, орден свт. Кирилла Туровского II ст., медаль первопечатника диакона Иоанна Федорова I степени. Помимо церковных наград есть и светские: премия президента «За духовное возрождение» и знак Министерства внутренних дел «За содействие».