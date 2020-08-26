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Прогноз погоды на 27 августа
26.08.2020 17:09 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПогоду будут определять фронтальные разделы от атлантического циклона, смещающегося на Псковскую область России.
27 августа (четверг) местами по стране ожидаются грозы и сильные дожди, в дневные часы по юго-западу республики – усиление ветра порывами до 15-18 м/с.
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Погоду будут определять фронтальные разделы от атлантического циклона, смещающегося на Псковскую область России. 27 августа (четверг) местами по стране...
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