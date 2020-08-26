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ГАИ Гродно решила открыть проезд с Буденного на Космонавтов через развязку
26.08.2020 20:21 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
ГАИ приняла решение открыть проезд с Буденного на Космонавтов в Гродно. Дорожная обстановка должна стать легче,
Гродненская ГАИ посмотрела на пробки — и решила открыть проезд с улицы Буденного на развязку в сторону автовокзала и на проспект Космонавтов. Это решение должно разгрузить улицу Буденного и даже улицу Антонова.
После открытия развязки ситуация с заторами стала улучшаться.
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Дорожная обстановка должна стать легче.
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