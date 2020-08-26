ГАИ Гродно решила открыть проезд с Буденного на Космонавтов через развязку

Источник материала: Tut.by

ГАИ приняла решение открыть проезд с Буденного на Космонавтов в Гродно. Дорожная обстановка должна стать легче, пишет autogrodno.by.





Гродненская ГАИ посмотрела на пробки — и решила открыть проезд с улицы Буденного на развязку в сторону автовокзала и на проспект Космонавтов. Это решение должно разгрузить улицу Буденного и даже улицу Антонова.



На въездах на путепровод уже уложен финальный слой асфальта



Но на самом путепроводе асфальт еще будут укладывать. А значит, проезд снова могут перекрыть

После открытия развязки ситуация с заторами стала улучшаться.



