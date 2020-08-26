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44 учреждения образования и спорта Вилейского района получили сертификаты готовности
26.08.2020 18:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНовая мебель, косметический ремонт и необходимое оборудование. 44 учреждения образования и спорта Вилейского района получили уже сертификаты готовности - школы, детские сады и колледжи соответствуют санитарным требованиям.
Всего за парты в Вилейке и районе 1 сентября сядут более 4 тысяч школьников (видео).
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Новая мебель, косметический ремонт и необходимое оборудование. 44 учреждения образования и спорта Вилейского района получили уже сертификаты готовности - школы,...
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