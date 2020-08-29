Минское метро открыло все станции: подземка работает в штатном режиме

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 авг – Sputnik. Все станции Минского метрополитена работают в штатном режиме, сообщили вечером в субботу в пресс-службе столичной подземки.

Ранее отдельные станции Московской линии временно закрывали для пассажиров : поезда шли мимо них без остановки.

"Станция метро "Площадь Якуба Коласа" открыта для пассажиров. Метро работает в штатном режиме", – сказали в пресс-службе метрополитена.

Напомним, во второй половине дня в центре белорусской столицы состоялась женская акция солидарности "Гранд марш", которые выступают против насилия в отношении мирных граждан. После ее начала метрополитен начал ограничивать доступ на некоторые центральные станции, объяснив данное решение обеспечением безопасности пассажиров.