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Минское метро открыло все станции: подземка работает в штатном режиме

30.08.2020 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 29 авг – Sputnik. Все станции Минского метрополитена работают в штатном режиме, сообщили вечером в субботу в пресс-службе столичной подземки.

© Photo : Минский метрополитен
Центральные станции метро закрывают в Минске

Ранее отдельные станции Московской линии временно закрывали для пассажиров: поезда шли мимо них без остановки.

"Станция метро "Площадь Якуба Коласа" открыта для пассажиров. Метро работает в штатном режиме", – сказали в пресс-службе метрополитена.

Напомним, во второй половине дня в центре белорусской столицы состоялась женская акция солидарности "Гранд марш", которые выступают против насилия в отношении мирных граждан. После ее начала метрополитен начал ограничивать доступ на некоторые центральные станции, объяснив данное решение обеспечением безопасности пассажиров.

 
Теги: Минск
 
 
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Отдельные станции Московской линии временно закрывали для пассажиров: поезда шли мимо них без остановки.
 
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