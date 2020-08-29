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Минское метро открыло все станции: подземка работает в штатном режиме
30.08.2020 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 авг – Sputnik. Все станции Минского метрополитена работают в штатном режиме, сообщили вечером в субботу в пресс-службе столичной подземки.
© Photo : Минский метрополитен
Ранее отдельные станции Московской линии
"Станция метро "Площадь Якуба Коласа" открыта для пассажиров. Метро работает в штатном режиме", – сказали в пресс-службе метрополитена.
Напомним, во второй половине дня в центре белорусской столицы состоялась женская акция солидарности "Гранд марш", которые выступают против насилия в отношении мирных граждан. После ее начала метрополитен начал ограничивать доступ на некоторые центральные станции, объяснив данное решение обеспечением безопасности пассажиров.
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Отдельные станции Московской линии временно закрывали для пассажиров: поезда шли мимо них без остановки.
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