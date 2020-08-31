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Уволена ректор университета культуры и искусств

31.08.2020 13:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В телеграм-канале «Отчислено» появилась информация, что уволена ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств Алина Корбут. В приемной вуза TUT.BY подтвердили, что у Алины Анатольевны сегодня последний рабочий день.


Фото: группа БГУКИ в «ВКонтакте»

Оперативно получить комментарий у самой Алины Корбут TUT.BY не удалось. В приемной университета сообщили, что сегодня у руководителя последний рабочий день. Вуз она возглавляла с декабря 2017-го.

Алина Корбут. Фото: сайт БГУКИ

На сайте БГУКИ написано, что в 1993 году Алина Корбут с отличием окончила Минский институт культуры. Прошла подготовку в аспирантуре Белорусского государственного университета культуры, в 1997 году защитила кандидатскую диссертацию. Она кандидат педагогических наук. В 2000 году окончила Республиканский институт высшей школы при БГУ (специальность «Психолог. Преподаватель психологии»).

В БГУКИ Алина Корбут с 1998 года. Начинала с должности преподавателя, в 2013-м стала деканом факультета заочного обучения, в 2015-м — первым проректором.

Параллельно с работой в университете, написано на сайте, Алина Корбут активно участвует в международных и республиканских научно-теоретических и научно-практических конференциях, семинарах, симпозиумах. В 2017-м получила сертификат о присвоении звания «Почётный профессор Лоянского педагогического университета» (КНР). Кроме того, она является председателем учебно-методического объединения по образованию в области культуры и искусства, председателем совета университета, председателем научно-методического совета.

А еще на YouTube можно найти очень позитивный клип, который сняли студенты БГУКИ. На видео ректор вместе с ребятами поют про свой вуз.

Напомним, что в начале июля из Белорусского государственного университета культуры и искусств исключили победителя «Славянского базара — 2016» певца Алексея Гросса. Артист не скрывал: он был не лучшим студентом, но решение вуза связывал не с неуспеваемостью, а с политическими высказываниями в соцсетях и отстранением от концертов. В БГУКИ же тогда TUT.BY пояснили: Алексея отчислили приказом за 15 июня, то есть до того, как у него возникли проблемы с выступлениями. И связано это, объясняли, было с проблемами в учебе.

 
 
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В телеграм-канале «отчислено» появилась информация, что уволена ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств Алина Корбут. В приемной...
 
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