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Осудили члена Координационного совета по Гомельщине Светлану Король
31.08.2020 13:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня в Гомеле судили члена Координационного совета по Гомельщине Светлану Король: дали штраф, но после суда домой она пока не попала.
У женщины в отделении милиции поднялась температура и ее перевезли в инфекционную больницу. Сегодня в 12 дня, как рассказал TUT.BY сын активистки Алексей, ее выписали — и тут же за ней приехали сотрудники милиции. Светлану увезли в суд. Суд признал женщину виновной в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий и дал штраф в размере 540 рублей.
Но домой женщину пока не отпустили, из суда ее повезли в РОВД Железнодорожного района Гомеля.
Светлана Король — одна из создателей велодвижения в Гомеле, в последнее время она также принимала активное участие в мирных акциях протеста, входит в состав Координационного совета по Гомельщине.
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Сегодня в Гомеле судили члена Координационного совета по Гомельщине Светлану Король - дали штраф, но после суда домой она пока не попала.
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