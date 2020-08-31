Осудили члена Координационного совета по Гомельщине Светлану Король

Источник материала: Tut.by

Сегодня в Гомеле судили члена Координационного совета по Гомельщине Светлану Король: дали штраф, но после суда домой она пока не попала.



Фото: Сергей Комков, TUT.BY

Напомним , 27 августа сотрудники милиции приехали в деревню Рудня Маримонова, где активистка проживает с мужем, и попросили проехать с ними. В РОВД на нее составили протокол по 23.34 КоАП — за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

У женщины в отделении милиции поднялась температура и ее перевезли в инфекционную больницу. Сегодня в 12 дня, как рассказал TUT.BY сын активистки Алексей, ее выписали — и тут же за ней приехали сотрудники милиции. Светлану увезли в суд. Суд признал женщину виновной в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий и дал штраф в размере 540 рублей.

Но домой женщину пока не отпустили, из суда ее повезли в РОВД Железнодорожного района Гомеля.

Светлана Король — одна из создателей велодвижения в Гомеле, в последнее время она также принимала активное участие в мирных акциях протеста, входит в состав Координационного совета по Гомельщине.