«Жалобы были. Но не на меня - на комиссию». В Бобруйске судят наблюдателя, которую с участка забирал ОМОН

Источник материала: Tut.by

29-летняя Наталья Сайед до этого лета «не привлекалась» и не думала, что ей когда-то придется отстаивать свою гражданскую позицию в суде. Выпускница консерватории, мама двоих детей в декрете участвовала в выборах в качестве наблюдателя. Как результат — судебный процесс по статье 23.4 КоАП (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий). Вот только требования сотрудников милиции и четырех омоновцев, которые вечером 5 августа забрали ее с избирательного участка и доставили в УВД для составления протокола, бобруйчанка не считает законными. Говорит, председатель участковой комиссии № 43 Варвара Подоляк вызвала на нее милицию под надуманным предлогом, чтобы избавиться от независимого наблюдателя, фиксировавшего нарушения.

Днем 31 августа возле здания суда по улице Тухачевского, 5 в Бобруйске собралось около 30 горожан, решивших поддержать Наталью. Незнакомый мужчина даже подарил ей букет роз, сообщив, что восхищается мужеством и решимостью бобруйчанки.





Заседание уже должно начаться, но пока внутрь никого не приглашают. Наталья рассказывает свою историю. Так как она по роду деятельности музыкальный педагог, к выборам готовилась очень тщательно. Прошла специальное обучение, проштудировала действующее законодательство, зарегистрировалась наблюдателем, собрав подписи среди соседей, и 4 августа пришла на свой избирательный участок, расположенный в общежитии по улице Ванцетти, 12. Говорит, что трое наблюдателей, которые будут находиться на участке, к этому моменту уже были определены. Но один из них в этот день не пришел, и Наталья заняла его место.

— Проблемы начались сразу же. Я видела нарушения и составляла жалобы. В итоге члены комиссии пожаловались на меня дежурному милиционеру, который, однако, не усмотрел нарушения с моей стороны.

На следующий день, по словам собеседницы, она не работала на участке и заняла наблюдательный пост в фойе общежития. Примерно в 18 часов председатель участковой комиссии № 43 Варвара Подоляк предложила ей покинуть здание, но никак свои требования не объяснила. Наталья отказалась — и приехала милиция. Правоохранители, утверждает молодая женщина, не стали составлять административный протокол, но предложили проехать в УВД «для профилактической беседы».

— Я отказалась и сама вызвала милицию, так как это была попытка «выдавить» меня из фойе под надуманным предлогом, — говорит Наталья. — В итоге приехал ОМОН и уже не стал разбираться, забрали меня, мой стульчик и рюкзак.

Следующие несколько часов Наталья провела в УВД. Говорит, обращались с ней сносно, но в какой-то момент началось психологическое давление. Сперва заставили догола раздеться для осмотра, потом без протокола провели досмотр личных вещей. Женщина заявила о нарушениях своих прав, после чего заместитель начальника УВД Андрей Малахов, по ее словам, стал говорить о ее детях, которых, мол, «передадут более молодому опекуну» (на момент задержания Натальи малыши находились с бабушкой). Женщина не согласилась с некоторыми пунктами составленного на нее протокола, на что указала, — и была отпущена домой.

Во время судебного заседания Наталья Сайед, решившая защищать себя самостоятельно, отметила нестыковки в деле. Так, в протоколе указано, что забирали ее с избирательного участка, тогда как там ее попросту быть не могло — женщина находилась в фойе общежития. Она не делала видеозапись ни на участке, ни в коридоре, хотя именно это ставится ей в вину как нарушение, из-за которого и была вызвана милиция. Чтобы доказать несостоятельность обвинений, Наталья обратилась к судье Анне Осипенко с ходатайствами приобщить к делу материалы из изъятых у нее телефонов, в том числе аудиозаписи и фото, а также видеозапись, которая была сделана в УВД во время допроса. Оба ходатайства были удовлетворены.

Старший участковый Игорь Сычугов, дежуривший на избирательном участке № 43 5 августа и вызванный в качестве свидетеля, подтвердил, что наблюдателя в помещении для голосования в этот день не было. На вопрос судьи, почему в протоколе указано обратное, он сообщил, что речь идет не о конкретном помещении, а о здании общежития в целом, где располагался избирательный участок.

— В чем выражалось неповиновение? — поинтересовалась судья.

— Она отказалась выходить [на улицу], — сообщил свидетель Сычугов.

Он также отметил, что наблюдатель сидела на стульчике и «препятствовала жильцам заходить в общежитие», опрашивала тех, кто шел голосовать и «мешала работать комиссии». По его словам, на Наталью Сайед жаловались избиратели, но оказалось, что ни одна жалоба не была зафиксирована в письменной форме. Игорь Сычугов также пояснил, что о видеосъемке, которую якобы вела наблюдатель, в протоколе он сообщил со слов членов избиркома.

В свою очередь Наталья Сайед подтвердила, что жалобы действительно были. Но не на нее — на председателя и членов участковой комиссии. Они касались размещения на участке портрета Александра Лукашенко во время голосования, что расценивается как агитация, и отсутствия шторок на кабинках для голосования. Эти жалобы зафиксированы в письменной форме.





Председатель избиркома Варвара Подоляк, вызванная в качестве свидетеля, подтвердила: да, Наталья Сайед 5 августа находилась в фойе, но сидела в проходе, по поводу чего ей было сделано замечание. Свидетель также заявила, что наблюдатель настраивала избирателей против членов комиссии, в ее адрес было «много жалоб». На вопрос судьи, где же они, женщина ответила неопределенное: «Там, у нас».

— Ваша честь, так как нет ни одного доказательства жалоб в мой адрес, я считаю эти утверждения голословными, — заявила Наталья Сайед.

Она также попросила свидетеля объяснить, на чем основано утверждение, что на избирательном участке велась видеозапись.

— Стояла в руках с телефоном, — сообщила Подоляк.

В ходе заседания стало известно, что 8 августа Наталья Сайед была лишена аккредитации как наблюдатель. Молодая женщина отметила, что эта процедура была выполнена с нарушениями.

— В состав участковой комиссии входят 11 человек. Решение о лишении аккредитации может быть принято, если в заседании комиссии участвует 2/3 членов, то есть не менее шести человек. Согласно протоколу, решение принималось тремя людьми, оно не может быть правомерным, — подчеркнула Наталья Сайед.

В этот день также были опрошены еще два свидетеля — сотрудник Бобруйского городского отдела по чрезвычайным ситуациям Михаил Вожык и секретарь участковой комиссии № 43 Елена Жулего. Мужчина был в составе оперативной группы, которая 5 августа прибыла на участок по звонку председателя избирательной комиссии, однако отказался давать правовую оценку действий Натальи Сайед. Елена Жулего практически в точности повторила слова Варвары Подоляк.

В итоге суд постановил вызвать на заседание повторно свидетелей из числа сотрудников правоохранительных органов, а также истребовал видеозапись допроса Натальи Сайед для ознакомления и приобщения к делу. Следующее заседание назначено на 7 сентября.

Присутствующие в зале провожали судью Анну Осипенко и Наталью Сайед аплодисментами.