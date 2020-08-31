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В поддержку мирной и благополучной Беларуси выступили граждане Польши

01.09.2020 09:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Не вмешиваться во внутренние дела страны призвали сегодня белорусы, которые пришли к посольству Литвы в Минске.

Среди участников представители общественных организаций, молодежь, просто неравнодушные граждане, которые против развала страны. Под лозунгами "Любимую не отдают”  люди поддержали мирную и независимую Беларусь, где нет места хаосу и войне. Плакаты в руках с краткими фразами говорят больше, чем некоторые многочасовые стримы оппонентов.

В поддержку настоящей по-соседски мирной и благополучной Беларуси выступили и граждане Польши. Они провели акцию у консульства нашей страны в Варшаве. Что любопытно: поляки призвали закрыть телеканал "Белсат", политика которого не способствует нормальным дипломатическим отношениям между странами.

 
Теги: Минск
 
 
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Не вмешиваться во внутренние дела страны призвали сегодня белорусы, которые пришли к посольству Литвы в Минске. Среди участников представители общественных...
 
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