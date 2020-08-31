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Благотворительная акция "Соберем портфель первокласснику"

01.09.2020 09:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В рамках благотворительной акции "Соберем портфель первокласснику" рюкзаки со школьными принадлежностями (а также сладкие угощения и игровые наборы)  получили сегодня воспитанники детского дома семейного типа в деревне Головинцы Гомельского района. Подарки вручил помощник президента - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко. Семья Юдиных воспитывает 12 детей. Особенно волнительным станет завтрашний день  для первоклашек. Их в семье шестеро.

Юрий Шулейко, помощник президента Беларуси - инспектор по Гомельской области: "Традиционно из года в год идут такие хорошие милосердные акции, когда мы приходим в семьи там, где нас ждут. Особенно эта уникальная семья, где в школу идут три девочки и три мальчика. Каждый получил свой долгожданный школьный подарок. И, конечно, они пойдут завтра с букетами в школу на первый свой учебный день, как всегда у нас было в доброй нашей стране".

Почти 160 тыс. детей придут в школы Гомельской области 


В Гомельской области завтра придут в школы почти 160  тысяч детей. За парты сядут более 17  тысяч первоклассников.

 
 
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В рамках благотворительной акции "Соберем портфель первокласснику" рюкзаки со школьными принадлежностями (а также сладкие угощения и игровые наборы)  получили...
 
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