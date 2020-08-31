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Почти 160 тыс. детей придут в школы Гомельской области

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Благотворительная акция "Соберем портфель первокласснику" В рамках благотворительной акции "Соберем портфель первокласснику" рюкзаки со школьными принадлежностями (а также сладкие угощения и игровые наборы) получили...

В рамках благотворительной акции "Соберем портфель первокласснику" рюкзаки со школьными принадлежностями (а также сладкие угощения и игровые наборы) получили сегодня воспитанники детского дома семейного типа в деревне Головинцы Гомельского района. Подарки вручил помощник президента - инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко. Семья Юдиных воспитывает 12 детей. Особенно волнительным станет завтрашний день для первоклашек. Их в семье шестеро.В Гомельской области завтра придут в школы почти 160 тысяч детей. За парты сядут более 17 тысяч первоклассников.