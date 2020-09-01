ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

День знаний в Беларуси отмечают более миллиона школьников

01.09.2020 09:43 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

На календаре - 1 сентября, а значит, в стране традиционно отмечают День знаний. С праздником учащихся и педагогов поздравил президент. К занятиям сегодня приступят более миллиона школьников. 114 000 ребят станут первоклассниками. Кстати, на новое рабочее место придут около 5 000 молодых специалистов. Им предстоит провести традиционный первый урок «Я вырос здесь, и край мне этот дорог». Свои двери откроют примерно 3 000 школ, 4 из них абсолютно новые. Учебные заведения введены в строй в деревне Копище, в Витебске, Гомеле и в Минске. В столице новая школа начнет работу в районе Каменная Горка. 


Меры соцзащиты учащихся сохранены


С 1 сентября сохраняются все меры социальной защиты учащихся: бесплатный проезд в транспорте, подвоз к месту учебы и обратно, бесплатное пользование учебниками и снижение за это платы, а также питание за счет бюджетных средств.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На календаре - 1 сентября, а значит, в стране традиционно отмечают День знаний. С праздником учащихся и педагогов поздравил президент. К занятиям сегодня приступят...
 
Новости дня
Новости общества
 
Украинский политолог Андрей Золотарев: Белорусы должны научиться слушать и слышать друг друга
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

31.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика