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День знаний в Беларуси отмечают более миллиона школьников
01.09.2020 09:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНа календаре - 1 сентября, а значит, в стране традиционно отмечают День знаний. С праздником учащихся и педагогов поздравил президент. К занятиям сегодня приступят более миллиона школьников. 114 000 ребят станут первоклассниками. Кстати, на новое рабочее место придут около 5 000 молодых специалистов. Им предстоит провести традиционный первый урок «Я вырос здесь, и край мне этот дорог». Свои двери откроют примерно 3 000 школ, 4 из них абсолютно новые. Учебные заведения введены в строй в деревне Копище, в Витебске, Гомеле и в Минске. В столице новая школа начнет работу в районе Каменная Горка.
Меры соцзащиты учащихся сохранены
С 1 сентября сохраняются все меры социальной защиты учащихся: бесплатный проезд в транспорте, подвоз к месту учебы и обратно, бесплатное пользование учебниками и снижение за это платы, а также питание за счет бюджетных средств.
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На календаре - 1 сентября, а значит, в стране традиционно отмечают День знаний. С праздником учащихся и педагогов поздравил президент. К занятиям сегодня приступят...
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