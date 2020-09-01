«Наши действия разрешены Конституцией». Что сейчас происходит возле столичных вузов

Источник материала: Tut.by

1 сентября студенты сразу нескольких вузов Минска — БГУ, БГУИР, МГЛУ, БНТУ, БГУКИ, БГПУ и других — заявили о желании выйти на марш солидарности. Срывать учебный процесс, заявляют студенты, они не намерены, но при этом настаивают на своих требованиях: признание выборов 9 августа недействительными, прекращение политического преследования граждан, освобождение всех политических заключенных.



Иллюстративное фото. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Первыми начали собираться студенты БГУИР. В 10.30 у корпуса стояло несколько десятков человек, которые через 15 минут выдвинулись на проспект Независимости. Следом за ними — милиция с мегафоном и два сотрудника в штатском.

У главного корпуса БНТУ также собралась небольшая группа студентов.

Большинство студентов идет к своим учебным корпусам, не останавливаясь и ни к кому не примыкая. В колонне, которая соединилась у главного корпуса БНТУ, собралось примерно 150 человек. Они быстрым шагом направились в сторону площади Независимости.

Видео, как возле БНТУ люди в масках задержали девушку, собиравшую подписи:

Как сообщает телеграм-канал «Нашай нiвы» , в вузы сегодня направили топ-чиновников. В МГЛУ, например, приехал министр иностранных дел Владимир Макей.

По ходу движения колонна растет, в 11.00 в ней, по подсчетам нашего корреспондента, около 200 человек. Сзади идет милиционер и предупреждает о том, что собрание студентов незаконно, и просит разойтись. Сотрудник в штатском снимает всех на видеокамеру.

— Наши действия разрешены Конституцией, — обсуждают между собой студенты в колонне.

Проезжающие мимо авто громко сигналят. Проспект не перекрыт.

На плечах некоторых студентов — бело-красно-белые флаги, в руках — несколько плакатов.

Прохожие останавливаются, снимают студентов на видео, машут рукой в знак привета.

— С приездом! Мы вас ждали!

Некоторые выражают недовольство.

— В тюрьму их!

— Мы разам, нас многа, за намі перамога, — кричит хвост колонны. Голова цитирует стихотворение Янки Купалы «Ня быць скотам», а затем скандируют «Мы — студенты, мы не наркоманы».