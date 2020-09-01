Источник материала: БелаПАН

Минск, 1 сентября. Участникам студенческого шествия не дали подойти к зданию Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ).

Демонстранты хотели подойти к вузу со стороны улицы Румянцева, чтобы студенты МГЛУ могли к ним присоединиться, но дорогу перекрыли сотрудники ОМОНа. В итоге колонна развернулась в обратную сторону.

Студентов сопровождают люди в штатском, которые снимают происходящее на видео, два сотрудника ОМОНа и представитель ГУВД Мингорисполкома в гражданском, который на просьбу журналистов отказался представиться.

Сейчас в колонне 250 человек — это студенты Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР) и Белорусского национального технического университета (БНТУ).

На перекрестке проспекта Независимости с улицей Захарова студентов опять остановил ОМОН. Колонна развернулась в обратную сторону.

Для проверки документов задержана съемочная группа "Еврорадио" — корреспондент Мария Войтович и видеооператор. Их посадили в микроавтобус и увезли.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Участникам студенческого шествия перекрыли дорогу в центр, они развернулись в обратную сторону Минск, 1 сентября. Участникам студенческого шествия не дали подойти к зданию Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ). Демонстранты хотели...

Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.