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Участникам студенческого шествия перекрыли дорогу в центр, они развернулись в обратную сторону
01.09.2020 12:27 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 1 сентября. Участникам студенческого шествия не дали подойти к зданию Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ).
Демонстранты хотели подойти к вузу со стороны улицы Румянцева, чтобы студенты МГЛУ могли к ним присоединиться, но дорогу перекрыли сотрудники ОМОНа. В итоге колонна развернулась в обратную сторону.
Студентов сопровождают люди в штатском, которые снимают происходящее на видео, два сотрудника ОМОНа и представитель ГУВД Мингорисполкома в гражданском, который на просьбу журналистов отказался представиться.
Сейчас в колонне 250 человек — это студенты Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР) и Белорусского национального технического университета (БНТУ).
На перекрестке проспекта Независимости с улицей Захарова студентов опять остановил ОМОН. Колонна развернулась в обратную сторону.
Для проверки документов задержана съемочная группа "Еврорадио" — корреспондент Мария Войтович и видеооператор. Их посадили в микроавтобус и увезли.
Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.
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Минск, 1 сентября. Участникам студенческого шествия не дали подойти к зданию Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ). Демонстранты хотели...
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