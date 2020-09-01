Боец ОМОН и задержанный: история с фото. Лежавший на земле парень, видимо, был пьян

Источник материала: Tut.by

Согласно медицинскому заключению, задержанный на митинге 9 августа Евгений Заичкин все же был пьян. Напомним, во время протеста его запечатлели лежащим в крови у автозака. Позже вышел спор: по словам парня, его избили, и он потерял сознание в автозаке. Но боец ОМОНа настаивал, что, наоборот, помог, когда вызвал скорую молодому человеку, у которого «было алкогольное и очень сильное наркотическое опьянение».



Фото: Reuters

Спор произошел между сотрудником ОМОНа и 35-летним Евгением Заичкиным, который вечером 9 августа попал в больницу скорой медпомощи в Минске после акции протеста.

По соцсетям разлетелись кадры, где возле автозака 9 августа на траве лежит мужчина, его лицо в крови. Люди заподозрили, что человек был избит, и поэтому кричали на бойца ОМОН. Позже российский канал RT выпустил видео с тем самым омоновцем. Тот рассказал, что, наоборот, помог и вызвал скорую парню, у которого «было алкогольное и очень сильное наркотическое опьянение».

Сам Евгений Заичкин настаивал : в этом видео нет и слова правды. В интервью TUT.BY молодой человек рассказал, что был трезвый и его избили сотрудники. В подтверждение своих слов он предоставил эпикриз, составленный вечером 9 августа в 23.45 при его поступлении в больницу скорой медицинской помощи в Минске. Там диагнозом указали сотрясение головного мозга, легкую черепно-мозговую травму, ушибленную рану верхней губы и дисторсию (повреждение) капсульно-связочного аппарата шейного отдела позвоночника.

Там же была отметка о проведении анализа на алкоголь, но без указания о выявленном промилле. Медики тогда подтвердили журналистам достоверность документа и отметили, что наличие алкоголя в крови является важной информацией, о чем — при выявлении, — обязательно ставится отметка. А судя по такому документу, алкоголя и наркотиков не было.

Однако на днях в своем Telegram-канале корреспондент российского телеканала RT Константин Придыбайло опубликовал еще одно заключение: эпикриз, составленный для выписки Евгения Заичкина уже на следующий день, 10 августа.

И там указано, что парень все же был пьян: и по результату анализа крови за 9 августа (2,31 промилле), и по анализу мочи (уже 2,51 промилле). О наркотическом опьянении не сказано ничего. Документ подписан лечащим врачом и заведующим отделением больницы.

При этом основной диагноз остался тем же — это сотрясение мозга, закрытая ЧМТ, ушибленная рана губы и повреждение капсульно-связочного аппарата шейного отдела позвоночника.

Портал TUT.BY дозвонился лечащему врачу Евгения, который подписал итоговый эпикриз и который подтвердил достоверность документа и данные в нем. А также тот факт, что молодой человек покинул учреждение, не дождавшись выписки и итогового документа (бумага так и осталась в учреждении). Заключительный осмотр пациента проводился 10 августа в 12.48.

На вопрос о том, чем можно объяснить расхождение в двух документах, медики БСМП отдельно пояснили: зачастую, пока еще не получены точные цифры по итогам анализа, графа об алкоголе может оставаться незаполненной. Возможно так и произошло в случае с эпикризом при поступлении в приемное отделение. Однако такие данные, при их появлении позже, указываются в последующих документах.

Кроме того, каждому анализу присваивается номер, и некоторое время пробы остаются в лаборатории на случай уточнения, например, по просьбе пациента.

Сам Евгений Заичкин вновь повторил журналистам, что говорит правду: «Как у пьяного человека [может быть] ясное состояние [как указано в первом эпикризе]? Или это норма?».

Примечание TUT. BY. Когда мы писали предыдущую статью , нашей целью было выяснить, был ли в действительности парень в состоянии «алкогольного и очень сильного наркотического опьянения». У нас был рассказ самого Евгения и прямая речь бойца ОМОН, в которой он ссылался на слова медиков. Мы решили поискать документы. И нашли документ, составленный при поступлении пациента в больницу. Мы не могли предположить, что в итоговом эпикризе окажутся другие данные по содержанию алкоголя в крови. По наркотическому опьянению в обоих документах данных нет вообще.

Считаем важным отметить, что за рассуждениями вроде: были задержанные пьяны , под психотропами или с «богатым административным прошлым » — размывается главное: ничто из перечисленного не дает силовикам права обращаться с людьми так, что они потом с тяжелыми травмами оказываются на больничных койках.