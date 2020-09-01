ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Попал в общий с Россией список невъездных. Лукашенко рассказал, почему Кондрусевича не пускают в Беларусь

01.09.2020 14:39 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с митрополитом Тадеушем Кондрусевичем. 31 августа главе Католической церкви Беларуси отказали во въезде в страну. Он попал в общий для России и Беларуси список невъездных, цитирует Лукашенко официальный сайт президента.

Александр Лукашенко сказал, что вопрос по Кондрусевичу сейчас тщательно изучается.

— Я не скажу, что у меня полная информация, она постоянно меняется. Мы сейчас внимательнейшим образом отслеживаем всех въезжающих-выезжающих, — отметил он.

Президент рассказал, что глава католической церкви неожиданно выехал для консультаций в Варшаву и, получив определенные задачи, возвращался Беларусь и попал в этот список невъездных, который общий у Беларуси и России.

— Не только он один, просто он — более известная фигура, — уточнил Александр Лукашенко, рассказав, что появилась информация о возможности наличия у Тадеуша Кондрусевича не одного гражданства.


Тадеуш Кондрусевич. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Мы изучаем, я это не утверждаю. Хотим изучить вопрос. Если там все чисто и по закону, поступим по закону. Нам не важно, кто он — главный католик, главный православный или главный мусульманин. Должен жить по закону. А если ты еще и в политику влез и потащил за собой верующих, католиков, которые прекрасные люди, тогда двойная ответственность, — сказал Лукашенко.

— Вы же посмотрите, мы костелы не закрыли, даже если они вели антилукашенковскую, антигосударственную пропаганду, — продолжил он. — Мы их не закрыли, наоборот, пытаемся поддержать, защитить. Вы это видели на площади (площади Независимости, где расположен Красный костел. — Прим. TUT.BY). Правда, фейк устроили, что мы там в костел не пускали, — продолжил Александр Лукашенко, рассказав со ссылкой на представителей ОМОНа, что те защищали от толпы митингующих тех, кто молился в храме.

— Какие бы там личности ни были (Кондрусевич, Лукашенко и прочие), костелы работали и будут работать, потому что молитва, верующие, их дорога к храму — это святое. Я всегда говорил, что у каждого белоруса должна быть своя дорога к храму, и мы это свято соблюдаем, — заверил Александр Лукашенко.

Глава государства также отметил:

— Никакого наката государства на католическую, православную церковь, мусульман, иудеев — кто бы здесь ни был — мы никогда не допустим. Потому что это наша гордость — конфессиональный мир, национальный мир. Мы всегда этим гордились и будем гордиться.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с митрополитом Тадеушем Кондрусевичем. 31 августа главе Католической церкви Беларуси отказали во въезде в страну....
 
Новости дня
Новости общества
 
Боец ОМОН и задержанный: история с фото. Лежавший на земле парень, видимо, был пьян
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

31.08.2020
Mir24.TV Belarus
01.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика