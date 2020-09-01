Попал в общий с Россией список невъездных. Лукашенко рассказал, почему Кондрусевича не пускают в Беларусь

Источник материала: Tut.by

Александр Лукашенко прокомментировал ситуацию с митрополитом Тадеушем Кондрусевичем. 31 августа главе Католической церкви Беларуси отказали во въезде в страну. Он попал в общий для России и Беларуси список невъездных, цитирует Лукашенко официальный сайт президента.

Александр Лукашенко сказал, что вопрос по Кондрусевичу сейчас тщательно изучается.

— Я не скажу, что у меня полная информация, она постоянно меняется. Мы сейчас внимательнейшим образом отслеживаем всех въезжающих-выезжающих, — отметил он.

Президент рассказал, что глава католической церкви неожиданно выехал для консультаций в Варшаву и, получив определенные задачи, возвращался Беларусь и попал в этот список невъездных, который общий у Беларуси и России.

— Не только он один, просто он — более известная фигура, — уточнил Александр Лукашенко, рассказав, что появилась информация о возможности наличия у Тадеуша Кондрусевича не одного гражданства.



Тадеуш Кондрусевич. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Мы изучаем, я это не утверждаю. Хотим изучить вопрос. Если там все чисто и по закону, поступим по закону. Нам не важно, кто он — главный католик, главный православный или главный мусульманин. Должен жить по закону. А если ты еще и в политику влез и потащил за собой верующих, католиков, которые прекрасные люди, тогда двойная ответственность, — сказал Лукашенко.

— Вы же посмотрите, мы костелы не закрыли, даже если они вели антилукашенковскую, антигосударственную пропаганду, — продолжил он. — Мы их не закрыли, наоборот, пытаемся поддержать, защитить. Вы это видели на площади (площади Независимости, где расположен Красный костел. — Прим. TUT.BY). Правда, фейк устроили, что мы там в костел не пускали, — продолжил Александр Лукашенко, рассказав со ссылкой на представителей ОМОНа, что те защищали от толпы митингующих тех, кто молился в храме.

— Какие бы там личности ни были (Кондрусевич, Лукашенко и прочие), костелы работали и будут работать, потому что молитва, верующие, их дорога к храму — это святое. Я всегда говорил, что у каждого белоруса должна быть своя дорога к храму, и мы это свято соблюдаем, — заверил Александр Лукашенко.

Глава государства также отметил:

— Никакого наката государства на католическую, православную церковь, мусульман, иудеев — кто бы здесь ни был — мы никогда не допустим. Потому что это наша гордость — конфессиональный мир, национальный мир. Мы всегда этим гордились и будем гордиться.