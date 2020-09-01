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Колонна студентов пытается добраться до Министерства образования
01.09.2020 16:15 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 1 сентября. Колонна студентов, которая уже несколько часов петляет по центру города, пытается добраться до Министерства образования.
Периодически дорогу им блокируют силовики. Колонна демонстрантов уменьшилась — сейчас в ней 600-700 человек.
Захар Щербаков, БелаПАН.
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Минск, 1 сентября. Колонна студентов, которая уже несколько часов петляет по центру города, пытается добраться до Министерства образования. Периодически дорогу им...
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