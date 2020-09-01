Источник материала: БелаПАН

Минск, 1 сентября. Колонна студентов, которая уже несколько часов петляет по центру города, пытается добраться до Министерства образования.

Периодически дорогу им блокируют силовики. Колонна демонстрантов уменьшилась — сейчас в ней 600-700 человек.



Известная участница протестных акций Галина Лагацкая договорилась с силовиками, организовавшими кордон на перекрестке Городского Вала и Немиги, чтобы ее и еще нескольких студентов пропустили к Минобразования. Те согласились. Но колонна проигнорировала этот план, обошла кордон по другой стороне и вошла в парк Мицкевича. После того как демонстрантам стало известно, что на улице Володарского находится ОМОН, они решили выйти на проспект Независимости.



Сегодняшняя акция студентов задумывалась как шествие по проспекту Независимости до Минобразования, куда они хотели передать петицию с политическими требованиями. Однако в первой половине дня силовики разогнали демонстрацию.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Колонна студентов пытается добраться до Министерства образования Минск, 1 сентября. Колонна студентов, которая уже несколько часов петляет по центру города, пытается добраться до Министерства образования. Периодически дорогу им...

Захар Щербаков, БелаПАН.