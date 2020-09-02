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Сегодня и завтра в Гомеле и окрестностях могут не работать телевидение и радио

02.09.2020 06:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Плохие новости для тех, кто смотрит телевизор: со 2 по 4 сентября в Гомеле и пригороде могут не работать радио и телевидение, сообщает городской журнал «Белка».


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Erik Mclean / Unsplash

На это время запланированы работы на антенно-мачтовых сооружениях. Из-за них в областном центре и в радиусе 40 км от него будет приостановлено эфирное телевизионное и радиовещание, сообщили в филиале «Междугородная связь» республиканского предприятия «Белтелеком»

Приостановка касается трансляции телеканалов общедоступного пакета и радиостанций. Также возможны перерывы трансляции каналов в сетях некоторых кабельных операторов.

 
Теги: Гомель
 
 
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Приостановка касается трансляции телеканалов общедоступного пакета и радиостанций. Также возможны перерывы трансляции каналов в сетях некоторых кабельных...
 
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