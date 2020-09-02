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Сколько школьников, студентов и педагогов в Витебской области?
02.09.2020 08:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Витьбичи» со ссылкой на главное статистическое управление области
В 5 вузах Витебской области обучаются 26 тысяч студентов, в 33 учреждениях среднего специального образования — 14,4 учащихся, в 24 учреждениях профессионально-технического образования — 9,2 тысячи учащихся, в 370 школах — 112,8 тысячи учеников, в 531 детском саду — 50,3 тысячи детей.
В дневных учреждениях общего среднего образования работают 13,4 тысячи учителей. На одного учителя в среднем приходилось 8 учеников (в городских школах — 10, в сельских — 4).
В учреждениях дошкольного образования работают 7,2 тысячи педагогов.
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На одного учителя в среднем приходилось 8 учеников (в городских школах - 10, в сельских - 4).
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