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Таможня предупредила о возможных задержках на границе с Украиной
03.09.2020 10:51 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 сен – Sputnik. Задержки в пересечении белорусско-украинской границы возможны в ближайшие дни, об этом предупредили в пресс-службе Гомельской таможни.
Проблемы с прохождением границы могут возникнуть в украинском пункте пропуска "Новые Яриловичи".
"По информации Северной таможни Государственной таможенной службы Украины в пункте пропуска "Новые Яриловичи" (сопредельный пункт пропуска Республики Беларусь "Новая Гута") будут проводиться работы по настройке сетевого и замене серверного оборудования", - рассказали таможенники.
По плану, технические работы будут проводиться 3 и 4 сентября текущего года с 12:00 до 16:00. В связи с этим в указанный период времени возможны задержки в прохождении белорусско-украинской границы транспортными средствами и людьми.
"Просьба учитывать данную информацию при планировании маршрута следования, и, по возможности, выбирать иные пункты пропуска для пересечения белорусско-украинской границы", - обратились к автомобилистам в Гомельской таможне.
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Проблемы с пересечением границы могут возникнуть в украинском пункте пропуска "Новые Яриловичи", где будут проводиться технические работы по настройке сетевого и...
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