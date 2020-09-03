Таможня предупредила о возможных задержках на границе с Украиной

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 сен – Sputnik. Задержки в пересечении белорусско-украинской границы возможны в ближайшие дни, об этом предупредили в пресс-службе Гомельской таможни.

Проблемы с прохождением границы могут возникнуть в украинском пункте пропуска "Новые Яриловичи".

"По информации Северной таможни Государственной таможенной службы Украины в пункте пропуска "Новые Яриловичи" (сопредельный пункт пропуска Республики Беларусь "Новая Гута") будут проводиться работы по настройке сетевого и замене серверного оборудования", - рассказали таможенники.

По плану, технические работы будут проводиться 3 и 4 сентября текущего года с 12:00 до 16:00. В связи с этим в указанный период времени возможны задержки в прохождении белорусско-украинской границы транспортными средствами и людьми.

"Просьба учитывать данную информацию при планировании маршрута следования, и, по возможности, выбирать иные пункты пропуска для пересечения белорусско-украинской границы", - обратились к автомобилистам в Гомельской таможне.

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