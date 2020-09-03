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В знаменитый двор с «диджеями перемен» приехали силовики: снимают БЧБ-ленты и закрашивают мурал

03.09.2020 11:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В тот самый двор на Сморговском тракте — Червякова приехала милиция. Сотрудники и люди в штатском прямо сейчас убирают сотни белых и красных лент, которые местные жители на днях привязали к ограждению. Мурал с «диджеями перемен» тоже закрашивают.

В знаменитый двор приехала милиция. Шесть сотрудников милиции в форме, еще четыре человека в штатском. Они снимают бело-красно-белые ленты, провисевшие на заборе больше суток.

— Закрашивают и мурал с диджеями, — сообщают местные жители.

Некоторые жители кричат «Позор!», другие выбрали иную тактику — предлагают силовикам и неизвестным в штатском кофе. Те отказываются.


Фото: читатель TUT.BY



На снимке ниже — как выглядит детская площадка на Сморговском тракте — Червякова, когда там нет милиции.

TUT.BY уже спрашивал у местных жителей, зачем они вешают бело-красно-белые флаги и снова и снова восстанавливают мурал.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

 
 
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В тот самый двор на Сморговском тракте - Червякова приехала милиция. Сотрудники и люди в штатском прямо сейчас убирают сотни белых и красных лент, которые местные...
 
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