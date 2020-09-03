|
В знаменитый двор с «диджеями перемен» приехали силовики: снимают БЧБ-ленты и закрашивают мурал
03.09.2020 11:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В тот самый двор на Сморговском тракте — Червякова приехала милиция. Сотрудники и люди в штатском прямо сейчас убирают сотни белых и красных лент, которые местные жители на днях привязали к ограждению. Мурал с «диджеями перемен» тоже закрашивают.
В знаменитый двор приехала милиция. Шесть сотрудников милиции в форме, еще четыре человека в штатском. Они снимают бело-красно-белые ленты, провисевшие на заборе больше суток.
— Закрашивают и мурал с диджеями, — сообщают местные жители.
Некоторые жители кричат «Позор!», другие выбрали иную тактику — предлагают силовикам и неизвестным в штатском кофе. Те отказываются.
TUT.BY уже
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В тот самый двор на Сморговском тракте - Червякова приехала милиция. Сотрудники и люди в штатском прямо сейчас убирают сотни белых и красных лент, которые местные...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)