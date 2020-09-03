|
Суды над журналистами, визит российского премьера и кадровые перестановки. Что происходит 3 сентября
03.09.2020 11:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодняшний день в Беларуси в очередной раз богат на события. К Лукашенко прилетает российский премьер-министр, ожидается принятие серьезных кадровых решений в руководстве страны, а еще сегодня пройдут суды над членами Координационного совета Ковальковой и Дылевским и, скорее всего, над задержанными позавчера журналистами.
Обо всех главных событиях 3 сентября читайте в нашем онлайне.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суды над журналистами, визит российского премьера и кадровые перестановки. Что происходит 3 сентября
Сегодняшний день в очередной раз богат на события. К Лукашенко прилетает российский премьер-министр, ожидается принятие серьезных кадровых решений в руководстве...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)