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Суды над журналистами, визит российского премьера и кадровые перестановки. Что происходит 3 сентября

03.09.2020 11:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодняшний день в Беларуси в очередной раз богат на события. К Лукашенко прилетает российский премьер-министр, ожидается принятие серьезных кадровых решений в руководстве страны, а еще сегодня пройдут суды над членами Координационного совета Ковальковой и Дылевским и, скорее всего, над задержанными позавчера журналистами.

Обо всех главных событиях 3 сентября читайте в нашем онлайне.


 
 
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Сегодняшний день в очередной раз богат на события. К Лукашенко прилетает российский премьер-министр, ожидается принятие серьезных кадровых решений в руководстве...
 
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