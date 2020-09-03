Суды над журналистами, визит российского премьера и кадровые перестановки. Что происходит 3 сентября

Источник материала: Tut.by

Сегодняшний день в Беларуси в очередной раз богат на события. К Лукашенко прилетает российский премьер-министр, ожидается принятие серьезных кадровых решений в руководстве страны, а еще сегодня пройдут суды над членами Координационного совета Ковальковой и Дылевским и, скорее всего, над задержанными позавчера журналистами.

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