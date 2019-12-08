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Nemiga стала победителями чемпионата Беларуси по CS:GO

09.12.2019 11:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

9 декабря 2019 года. В воскресенье состоялся Гранд-финал МЭТА Alfa Donate. CS:GO, который стал последним турниром Белорусской федерации киберспорта в 2019 году.

В этот раз за титул чемпионов страны сражались 4 коллектива: GODLiKE, ранее выступавшие на турнире МЭТА в 2018 году, POKAMOLODOY ‒ новички чемпионата, команды Nemiga и Zorka. Последние, к слову, принадлежат одной организации (Nemiga Gaming), принципиальное отличие состоит лишь в опыте команд, поскольку «Зорка» является составом академии, «Немига» — основным.

Открыло турнир противостояние Nemiga и POKAMOLODOY. Первый полуфинал завершился со счетом 2:0 в пользу Nemiga и обеспечил команде минимум второе место. POKAMOLODOY заняли 3-4 строчки, заработав 300 рублей.

Настоящая борьба развернулась в матче второго полуфинала между командами Zorka и GODLiKE. Полуфинал завершился со счетом 2:1 в пользу Zorka, GODLiKE же смогли довольствоваться лишь 3-4 местом, которое также приносит им 300 рублей.

Финал турнира проходил между Nemiga и Zorka. Финал завершился со счетом 2:0. Чемпионский титул и 3 910 рублей достались Nemiga. Zorka за второе место получили 800 рублей.

 
 
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