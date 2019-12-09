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Никита Букаткин: «Если в следующем году «Рух» проиграет два дерби брестскому «Динамо», представляю, что начнется»

09.12.2019 23:11 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Руха» Никита Букаткин в интервью рассказал, что ждет брестского дерби в чемпионате Беларуси.

- Александр Зайцев поздравил команду с успехом?

– Это провокационный вопрос? Руководство — да, поздравило. И постоянно поддерживало на протяжении всего сезона. Это очень ощущалось.

- Речь, как понимаю, об официальном руководстве. И все же, если говорить об Александре Николаевиче?

– Все уже, наверное, знают, что он приезжал на первую переходную игру. Зашел в раздевалку, поздравил с победой, поддержал. Сказал, что в Могилеве будет трудно, но нам все по плечу.

- Наверняка знаешь, что в интернете брестскому “Динамо” уже “приплюсовали” шесть очков в турнирной таблице следующего года. Обидно?

– Я все это не читаю. Что сказать — бред сивой кобылы! Пусть пишут. У некоторых просто длинные языки. Наверное, те же самые люди говорили, что нас ждет разгром в кубковом матче. Посмотрим. Естественно, если мы на самом деле проиграем два дерби, представляю, что начнется: “Мы же говорили”, “Все понятно”. А если нет — что тогда скажете? – сказал Букаткин.

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Теги: Могилев
 
 
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Полузащитник «Руха» Никита Букаткин в интервью рассказал, что ждет брестского дерби в чемпионате Беларуси.
 
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