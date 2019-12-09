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Польский журналист Куба Северин: «Ягеллония» рассматривает кандидатуру Баги на пост главного тренера

09.12.2019 23:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Польская «Ягеллония» рассматривает кандидатуру главного тренера БАТЭ Алексея Баги на пост главного тренера. Об этом сообщил в Twitter польский журналист из Белостока Куба Северин.

Также после отставки в поле зрения клуба из Белостока попал Марцел Личка.

Ранее сообщалось, что Бага покинет БАТЭ. Место главного тренера команды из Борисова займет Кирилл Альшевский. 

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Польская «Ягеллония» рассматривает кандидатуру главного тренера БАТЭ Алексея Баги на пост главного тренера.
 
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