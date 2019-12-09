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НБА. «Филадельфия» – «Денвер», «Майами» сыграет с «Атлантой» и другие матчи
10.12.2019 18:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча.
«Филадельфия» Эмбиида примет «Денвер» Йокича. Идущий среди лидеров на Востоке «Майами» дома сыграет с «Атлантой».
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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