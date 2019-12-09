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НБА. «Филадельфия» – «Денвер», «Майами» сыграет с «Атлантой» и другие матчи

10.12.2019 18:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча.

«Филадельфия» Эмбиида примет «Денвер» Йокича. Идущий среди лидеров на Востоке «Майами» дома сыграет с «Атлантой».

НБА

Регулярный чемпионат

Шарлотт – Вашингтон
Дата проведения
11 декабря, 03.00, «Spectrum Center»
Онлайн матча Превью

Филадельфия – Денвер
Дата проведения
11 декабря, 04.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Превью

Майами – Атланта
Дата проведения
11 декабря, 04.00, «American Airlines Arena»
Онлайн матча Превью

Портленд – Нью-Йорк
Дата проведения
11 декабря, 06.00, «Moda Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут четыре матча.
 
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